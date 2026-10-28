Lučić uoči utakmice sa Zvezdom: "Uništili su ih, jedno od najtežih gostovanja"

Bivši kapiten Partizana oprezan pred meč u Beogradu.

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Vladimir Lučić očekuje težak posao za Bajern u Beogradu, gde će njegov tim u četvrtak od 20.00 gostovati Crvenoj zvezdi u devetom kolu Evrolige.

Nekadašnji kapiten Partizana posebno je upozorio na trenutnu formu crveno-belih, koji su u prethodnom kolu ubedljivo savladali Makabi iz Tel Aviva.

- Gostovanje Crvenoj zvezdi jedno je od najtežih u Evropi. Uz to, nalaze se u veoma dobrom trenutku, uništili su Makabi. Ipak, želimo da se žestoko borimo za pobedu, to je najvažnije - rekao je krilni košarkap za klupski sajt.

Kapiten Bajerna osvrnuo se i na poraz od Barselone u prethodnom kolu. Smatra da je njegov tim tada pokazao više energije nego protiv Dubaija, ali da ga sada očekuje zahtevan raspored sa četiri uzastopna gostovanja u Evroligi.

- U poređenju sa utakmicom protiv Dubaija, počeli smo sa mnogo više energije. Energija navijača takođe je bila sjajna i mnogo nam je pomogla protiv Barselone. Sada nas čeka težak raspored sa četiri gostovanja u Evroligi. Ako izuzmemo utakmice protiv Dubaija i Fenerbahčea, u ostalim porazima bili smo konkurentni i gubili tek u poslednjim minutima. Zato na to moramo da se usredsredimo: da počnemo sa mnogo energije i ostanemo čvrsti svih 40 minuta - poručio je Lučić.

Zvezda u duel ulazi sa učinkom 5-3, dok Bajern ima dve pobede i šest poraza.

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