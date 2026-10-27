Problemi za Rajakovića i Toronto: Nova povreda Kavaija Lenarda!
"Stakleni" Kavaija Lenard.
Kavaj Lenard je opet povređen. Mesecima je trajala drama (zbog koje je Lenarda NBA i kaznila), ali je na kraju dozvoljen trejd kojim se 35-godišnjak vratio u Toronto Reptorse, na mesto najvećeg uspeha karijere.
Kako javlja dobro obavešteni Šems Čaranija, Lenard ima problema sa oticanjem levog kolena i zbog toga neće moći da igra nekoliko sedmica.
Odrađen je lekarski pregled i snimanje magnetnom rezonancom koji su pokazali da nema većeg oštećenja, ali će mu trebati malo vremena da se oporavi.
Oglasio se i sam igrač:
- Uvek je frustrirajuće kada ne igrać. Vratiću se da pomognem ovom timu da se takmiči i predan sam tome sto posto. Toronto, hvala na ljubavi i podršci. Brzo se vraćam - objavio je Lenard.
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