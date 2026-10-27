Košarka

Povredio se Nikola Milutinov!

Filip Milošević

27. 10. 2026. u 17:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Loše vesti za Olimpijakos i reprezentativca Srbije.

Повредио се Никола Милутинов!

Photo: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia

Košarkaši Olimpijakosa gostovaće ekipi Bešiktaša u sredu od 18.30 časova u okviru 8. kola Evrolige, a pirejski crveno-beli imaju ozbiljnih kadrovskih problema za ovaj duel.

Srpski centar Nikola Milutinov doživeo je povredu na prstu desne noge i zbog toga nije u mogućnosti da nastupi u Istanbulu.

Pored njega, odsustvovaće Žan Montero i Evan Furnije, obojica zbog povrede kolena.

I to nije sve – faliće im suspendovani Tajler Dorsi, a "Sport 24" navodi da je debi Džona Končara i dalje neizvestan.

Što se tiče Bešiktaša, upitan je status Lonija Vokera koji je šepajući napustio derbi turskog prvenstva protiv Bahčešehira tokom četvrte četvrtine. Medi Sisoko i Dakuan Džefriz su od ranije povređeni.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOGOVOR U TAJNOSTI: Jelena Karleuša otkrila Zvala me urednica sa RTS-a, postoji mnogo toga što nisam ispričala

DOGOVOR U TAJNOSTI: Jelena Karleuša otkrila "Zvala me urednica sa RTS-a, postoji mnogo toga što nisam ispričala"