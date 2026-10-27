Povredio se Nikola Milutinov!
Loše vesti za Olimpijakos i reprezentativca Srbije.
Košarkaši Olimpijakosa gostovaće ekipi Bešiktaša u sredu od 18.30 časova u okviru 8. kola Evrolige, a pirejski crveno-beli imaju ozbiljnih kadrovskih problema za ovaj duel.
Srpski centar Nikola Milutinov doživeo je povredu na prstu desne noge i zbog toga nije u mogućnosti da nastupi u Istanbulu.
Pored njega, odsustvovaće Žan Montero i Evan Furnije, obojica zbog povrede kolena.
I to nije sve – faliće im suspendovani Tajler Dorsi, a "Sport 24" navodi da je debi Džona Končara i dalje neizvestan.
Što se tiče Bešiktaša, upitan je status Lonija Vokera koji je šepajući napustio derbi turskog prvenstva protiv Bahčešehira tokom četvrte četvrtine. Medi Sisoko i Dakuan Džefriz su od ranije povređeni.
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