Ne igra protiv Makabija! Navaro bez ovog košarkaša napada Izraelce!
Crveno-beli opet nisu kompletni u evroligaškom meču.
Klub sa Malog Kalemegdana u osmom kolu Evrolige dočekuje Makabi, a ni u utakmici protiv rivala iz Tel Aviva, Zvezda ne računa na najjači igrački kadar.
Trener Ibon Navaro definitivno je ostavio van protokola Stefana Miljenovića, koji se oporavlja od povrede zadobijene još prošle sezone.
Četiri meseca je trajala rehabilitacija, a povratničke minute je upisao protiv Arisa u Pioniru tokom pripremnog perioda.
Bivši igrač Mege je dobio priliku na startu sezone i pokušao da dođe do prepoznatljive forme, ali problem se ponovo javio i odvojio srpskog reprezentativca od parketa. Nije igrao na prethodnih pet utakmica, a povratak na teren je pod velikim znakom pitanja.
Prema saznanjima Meridian sporta, Miljenović nije u konkurenciji za mečeve "duplog kola" protiv Makabija i Bajerna. I dalje kuburi sa povredom. Ostaje da se vidi kada će biti u stanju da se vrati u takmičarski proces i stavi se na raspolaganje treneru Navaru.
Pokazao je reprezentativac Srbije da može mnogo – sjajno je igrao za nacionalni tim, oduševio navijače "orlova", a istovremeno bio ozbiljan Zvezdin faktor u ABA ligi, gde je prosečno beležio 8.8 poena.
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