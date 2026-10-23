Karlik DŽons: Pobeda nad Zvezdom nam mnogo znači, Rivs je došao u pravo vreme

Karlik Džons govorio je pred novinarima nakon pobede Partizana nad Crvenom zvezdom u večitom derbiju, ne skrivajući zadovoljstvo zbog trijumfa crno-belih.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

- Neverovatan je osećaj. Pobedili smo velikog rivala u derbiju. Svi su bili na visini zadatka - istakao je Amerikanac.

Trojka Pajole u produžetku na kraju je odlučila pobednika, a Džons je otkrio koliko je verovao svom saigraču.

- Imao je veliko samopouzdanje. Nedavno je pogodio i šut sa celog terena. Imao bih poverenja u bilo kog saigrača koji bi se našao u toj situaciji. Nismo pogađali u poslednjoj četvrtini, ali smo to popravili. Kasno, ali bolje ikad nego nikad - poručio je Džons.

Govorio je i o tome kako je ekipa uspela da se izbori sa izazovima tokom produžetka.

- Nije teško, sve je to deo igre. Košarka je igra serija. Mi smo napravili jednu, pa oni. Potom smo uspeli da zaustavimo njihov nalet, a na kraju smo istrajali i iskoristili priliku da pobedimo - objasnio je košarkaš Partizana.

Osvrnuo se i na atmosferu u dvorani, kao i na značaj pobede posle nekoliko uzastopnih poraza.

- Igramo u Srbiji i naviknete se na pritisak. To me ne iznenađuje. Ipak, prvi put sam bio zapanjen jer nisam često viđao navijače oba tima na ovakav način. To nas nije uzdrmalo i ne bih menjao ovaj osećaj ni za šta. Ova pobeda nam mnogo znači posle nekoliko uzastopnih poraza - rekao je Džons.

Na kraju, prokomentarisao je i dolazak novog pojačanja crno-belih, Antonija Rivsa, koji će do kraja sezone nositi dres Partizana.

- Gledao sam ga i sada je deo crno-bele porodice. Nadam se da će doneti dobru energiju i uklopiti se u hemiju koju imamo. Razgovarali smo i deluje kao dobar momak. Došao je u pravo vreme, pred derbi. Radujem se tome što ćemo imati priliku da zajedno ostvarimo dobre stvari - zaključio je Džons.