Region u čudu! Hrvati doneli radikalnu odluku!

Plaćen ceh lošim rezultatima.

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Hrvatski stručnjak Ivan Rudež nije više trener košarkaša Cibone, saopštio je danas klub iz Zagreba.

Kako se navodi, Cibona i Rudež su sporazumno završili saradnju.

Cibona je izrazila zahvalnost Rudežu na predanom radu, profesionalnosti i doprinosu i poželela mu sreću i uspeh u budućim izazovima.

"Želim da se zahvalim treneru Rudežu na predanom radu, stručnosti i velikoj energiji, kao i na svim uspesima koje je Cibona postigla tokom njegovog mandata, a koji će ostati upisani u klupsku istoriju. Iako ovakva odluka nije bila laka, verujemo da je u ovom trenutku najbolja za obe strane, a Ivanu želimo mnogo uspeha u nastavku karijere", izjavio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.

.@kk_cibona and Ivan Rudež have agreed to terminate their cooperation on mutual consent. 🔗: https://t.co/btS96lerPy #ABALiga https://t.co/wk4Oh8YEpC — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) October 22, 2026

Hrvatski klub je saopštio da će do imenovanja novog trenera ekipu voditi pomoćni treneri Neven Nikolić i Andrej Štimac.

Rudež je od prošlog leta vodio Cibonu, sa kojom je u sezoni 2025/26 osvojio titulu šampiona Hrvatske.

Cibona je upisala sva tri poraza na startu sezone u ABA ligi, dok u Ligi šampiona ima pobedu i poraz.

"Vukovi sa Tuškanca" su, podsetimo, pre više od četiri decenije, tačnije 1985. godine, osvojili titulu evropskog šampiona.

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