Košarka

Region u čudu! Hrvati doneli radikalnu odluku!

С.С.

22. 10. 2026. u 16:30

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Регион у чуду! Хрвати донели радикалну одлуку!

FOTO: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski stručnjak Ivan Rudež nije više trener košarkaša Cibone, saopštio je danas klub iz Zagreba.

Kako se navodi, Cibona i Rudež su sporazumno završili saradnju.

Cibona je izrazila zahvalnost Rudežu na predanom radu, profesionalnosti i doprinosu i poželela mu sreću i uspeh u budućim izazovima.

"Želim da se zahvalim treneru Rudežu na predanom radu, stručnosti i velikoj energiji, kao i na svim uspesima koje je Cibona postigla tokom njegovog mandata, a koji će ostati upisani u klupsku istoriju. Iako ovakva odluka nije bila laka, verujemo da je u ovom trenutku najbolja za obe strane, a Ivanu želimo mnogo uspeha u nastavku karijere", izjavio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.

Hrvatski klub je saopštio da će do imenovanja novog trenera ekipu voditi pomoćni treneri Neven Nikolić i Andrej Štimac.

Rudež je od prošlog leta vodio Cibonu, sa kojom je u sezoni 2025/26 osvojio titulu šampiona Hrvatske.

Cibona je upisala sva tri poraza na startu sezone u ABA ligi, dok u Ligi šampiona ima pobedu i poraz.

"Vukovi sa Tuškanca" su, podsetimo, pre više od četiri decenije, tačnije 1985. godine, osvojili titulu evropskog šampiona.

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