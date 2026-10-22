Region u čudu! Hrvati doneli radikalnu odluku!
Plaćen ceh lošim rezultatima.
Hrvatski stručnjak Ivan Rudež nije više trener košarkaša Cibone, saopštio je danas klub iz Zagreba.
Kako se navodi, Cibona i Rudež su sporazumno završili saradnju.
Cibona je izrazila zahvalnost Rudežu na predanom radu, profesionalnosti i doprinosu i poželela mu sreću i uspeh u budućim izazovima.
"Želim da se zahvalim treneru Rudežu na predanom radu, stručnosti i velikoj energiji, kao i na svim uspesima koje je Cibona postigla tokom njegovog mandata, a koji će ostati upisani u klupsku istoriju. Iako ovakva odluka nije bila laka, verujemo da je u ovom trenutku najbolja za obe strane, a Ivanu želimo mnogo uspeha u nastavku karijere", izjavio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
Hrvatski klub je saopštio da će do imenovanja novog trenera ekipu voditi pomoćni treneri Neven Nikolić i Andrej Štimac.
Rudež je od prošlog leta vodio Cibonu, sa kojom je u sezoni 2025/26 osvojio titulu šampiona Hrvatske.
Cibona je upisala sva tri poraza na startu sezone u ABA ligi, dok u Ligi šampiona ima pobedu i poraz.
"Vukovi sa Tuškanca" su, podsetimo, pre više od četiri decenije, tačnije 1985. godine, osvojili titulu evropskog šampiona.
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