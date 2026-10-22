Gledao Superboul bez karte 35 puta, a onda je napravio neočekivan potez (VIDEO)

Dok su navijači američkog fudbala izdvajali ogroman novac za karte za Superboul, Dion Rič je decenijama pronalazio način da utakmice najvećeg sportskog spektakla u SAD gleda besplatno.

FOTO: Instagram printskrin/DeuRBHoBntk

Uspeo je da se bez ulaznice ušunja na čak 35 finala, a njegova priča postala je jedna od najneobičnijih anegdota u istoriji američkog sporta.

Rič je šezdesetih godina prošlog veka bio vlasnik nekoliko barova u San Dijegu. Njegovi lokali bili su omiljena mesta za izlaske profesionalnih igrača i trenera, pa je vremenom stekao poznanstva koja su mu otvorila vrata sveta američkog fudbala. Posebno blizak postao je sa ljudima iz ekipe Los Anđeles Čardžersa, koja se preselila u San Dijego 1961. godine.

Zahvaljujući tim vezama, Rič je počeo da putuje sa ekipom i posmatra utakmice iz neposredne blizine terena. Kada Čardžersi nisu uspeli da se plasiraju u plej-of, morao je da se snađe na drugačiji način kako bi stigao do najvažnijeg meča sezone.

FOTO: Instagram printskrin/DeuRBHoBntk

Njegov prvi Superboul (i prvi uopšte) odigran je 15. januara 1967. godine, kada su se sastali Kanzas Siti Čifsi i Grin Bej Pekersi. Rič je saznao gde će biti autobus sa igračima Čifsa, ušao u njega pre njih i obukao jaknu koju mu je ranije poklonio jedan od igrača. Tako je prošao pored obezbeđenja i stigao do svlačionice, a zatim i do klupe za rezervne igrače.

Kada su Pekersi počeli da preuzimaju kontrolu nad utakmicom, prebacio se na njihovu stranu. Na kraju je slavio sa pobednicima, trenerom Vinsom Lombardijem i kvoterbekom Bartom Starom.

To je bio samo početak. Rič je godinama usavršavao svoje metode, koristeći perike, lažne brkove, brade, naočare i stare novinarske propusnice. Ponekad se predstavljao kao član obezbeđenja ili neko ko radi za organizatore. Čak je naručio jaknu sa svojim imenom i logotipom NFL-a kako bi izgledao kao deo rukovodstva lige.

Prema objavljenim izveštajima, na 35 Superboulova uspeo je da uđe bez plaćanja karte, a na 22 utakmice stigao je i do samog terena.

Vrhunac je ipak bio 1977. godine kada je posle Super boula XII bio jedan od ljudi koji je na leđima nosio trenera pobedničke ekipe Dalas Kaubojsa, legendarnog Toma Lendrija.

FOTO: Instagram printskrin/DeuRBHoBntk

Njegova drskost bila je utoliko veća što je reč o događaju na kom se okupljaju najveće sportske zvezde, slavne ličnosti i najviši predstavnici američkog sporta, uz ogromne mere bezbednosti.

Međutim, njegova sreća nije mogla večno da traje. Organizatori su počeli da primećuju da se isti nepoznati čovek pojavljuje na fotografijama sa slavlja pobedničkih ekipa. Na kraju je otkriven, nakon što je u razgovoru sa čovekom za koga je verovao da je novinar otkrio kako uspeva da zaobiđe obezbeđenje. Ipak, priča se nije završila hapšenjem i zatvorom, već upozorenjem.

Rič je nastavio da se pojavljuje na velikim utakmicama sve do Superboula XXVI, odigranog 1992. godine, koji se navodi kao njegov 35. besplatni ulazak. a onda je 2018. godine napravio neočekivani potez - za Superboul LII prvi put je platio ulaznicu.

U međuvremenu je postao poznat u San Dijegu, a svoja iskustva opisao je i u knjizi o životu bez novca, uz pomoć veza stečenih tokom godina organizovao je i humanitarne aktivnosti za decu.

Dion Rič je preminuo 2022. godine, u 92. godini života. Iza sebe je ostavio priču o čoveku koji je uspeo da nadmudri sistem obezbeđenja jednog od najgledanijih sportskih događaja na svetu — i to ne jednom, već 35 puta.