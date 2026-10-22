Šamar Srbinu usred Floride, debitovao i Bogdan Bogdanović

NISU se srpski košarkaši proslavili ove noći u NBA ligi!.

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Majami Hit je doživeo težak šamar na svom terenu od Minesote (106:131).

Nikola Jović je odigrao meč za zaborav – za 22 minuta postigao je samo 4 poena uz loš šut iz igre (2/8), promašivši sve tri ispaljene trojke. Vulvse je do pobede predvodio brutalni Entoni Edvards sa čak 45 poena, dok je Janis Adetokumbo u svom debiju za novi tim dodao 35 poena.

Bogdan Bogdanović zvanično je započeo novu NBA epizodu! Kapiten "orlova" debitovao je u dresu Hjuston Roketsa u spektakularnoj pobedi nad velikim rivalom Dalas Maveriksima rezultatom 128:110.

Bogdan Bogdanovic lighting it up from deep 🔥 https://t.co/EOYQwARs8c — SleeperRockets (@SleeperRockets) October 22, 2026

Bogdanović je na parketu proveo 13 minuta i tek hvata zalet u novom timu. Meč je završio sa pet postignutih poena, uz odličan šut iz igre (2/3), a svom učinku je dodao i jedan skok i dve asistencije. Iako nije forsirao u napadu, pokazao je da će biti izuzetno važno oružje Roketsa u borbi za vrh Zapadne konferencije.

Hjuston je do trijumfa vodio sjajni turski centar i "bejbi Jokić" Alperen Šengun sa dabl-dabl učinkom od 23 poena i 10 skokova. Ipak, pravi šou ukrali su veterani i mlade zvezde – Kevin Durent i Džabari Smit Džunior spržili su mrežicu Dalasa ubacivši po 30 poena svaki! Sa druge strane, u poraženom timu Dalasa potpuno je usamljen bio supertalentovani Kuper Fleg, koji je upisao čak 32 poena, ali nije imao adekvatnu podršku saigrača.

Darko Rajaković je sa svojim Torontom bukvalno deklasirao Čikago Bulse rezultatom 135:92. Povratnik u dres Reptorsa, Kavaj Lenard, dokazao je da je i dalje klasa ubacivši 23 poena, koliko su imali i Barns i Kvikli.



