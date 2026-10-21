Novi Beograd "udavio" Nais u Regionalnoj ligi
Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su večeras na svom terenu ekipu Naisa rezultatom 22:8 u meču osmog kola Regionalne lige.
Najefikasniji u ekipi Novog Beograda bio je Nikola Kojić sa šest golova, dok su Matijas Mesaroš i Nika Šušiašvili postigli po četiri.
U redovima Naisa po dva gola dali su Aleksa Popović, Milutin Pošmuga i Milutin Aleksandrov.
Trener Novog Beograda Zoran Bajić odmarao je protiv Naisa najiskusnije igrače: Miloša Ćuka, Vasilija Martinovića, Miroslava Perković i golmana Milana Glušca.
Novi Beograd je drugoplasirani na tabeli Regionalne lige sa 21 bodom, dok je Nais na 10. mestu sa tri.
U sledećem kolu, Novi Beograd će dočekati Valis, a Nais će ugostiti Vojvodinu.
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