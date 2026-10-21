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Novi Beograd "udavio" Nais u Regionalnoj ligi

Александар Илић
Aleksandar Ilić

21. 10. 2026. u 23:33

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Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su večeras na svom terenu ekipu Naisa rezultatom 22:8 u meču osmog kola Regionalne lige.

Нови Београд удавио Наис у Регионалној лиги

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Najefikasniji u ekipi Novog Beograda bio je Nikola Kojić sa šest golova, dok su Matijas Mesaroš i Nika Šušiašvili postigli po četiri.

U redovima Naisa po dva gola dali su Aleksa Popović, Milutin Pošmuga i Milutin Aleksandrov.

Trener Novog Beograda Zoran Bajić odmarao je protiv Naisa najiskusnije igrače: Miloša Ćuka, Vasilija Martinovića, Miroslava Perković i golmana Milana Glušca.

Novi Beograd je drugoplasirani na tabeli Regionalne lige sa 21 bodom, dok je Nais na 10. mestu sa tri.

U sledećem kolu, Novi Beograd će dočekati Valis, a Nais će ugostiti Vojvodinu.

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