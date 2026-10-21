Košarka

Saša Obradović ne zna za poraz! Hapoel ne staje u Evrokupu

А. И.

21. 10. 2026. u 23:23

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Košarkaši Hapoela iz Jerusalima ubedljivo su savladali Rigas Zeli iz Letonije rezultatom 100:64 (29:20, 21:16, 27:19, 23:9) u utakmici četvrtog kola grupe A Evrokupa.

Саша Обрадовић не зна за пораз! Хапоел не стаје у Еврокупу

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Tim koji predvodi Saša Obradović je od početka nametnuo svoj ritam i već posle prve četvrtine stekao devet poena prednosti. Hapoel je nastavio da uvećava razliku i na poluvreme otišao sa vođstvom od 50:36.

Letonski tim nije uspeo da pronađe način da zaustavi nalete rivala, a razlika je dodatno rasla u trećoj deonici, koju je Hapoel dobio sa 27:19.

Domaćini su u poslednjoj četvrtini potpuno nadigrali goste, dozvolivši im samo devet poena, dok su sami postigli 23 za konačnih 100:64.

Srpski košarkaš Dušan Miletić bio je jedan od zapaženijih igrača Rigas Zelija sa 17 poena i sedam skokova.

Na drugoj strani, Hapoel je do ubedljivog trijumfa stigao zahvaljujući boljoj realizaciji iz igre, posebno za tri poena - domaći su pogodili 12 od 27 pokušaja, dok su gosti bili uspešni u devet od 33 šuta.

Hapoel iz Jerusalima je tako nastavio takmičenje u Evrokupu ubedljivom pobedom, dok će Rigas Zeli pokušati da se vrati na pobednički put u narednom kolu.

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