Navaro dobija pojačanje za Partizan? Španac se oglasio pred svoj prvi Večiti derbi (VIDEO)

Košarkaši Crvene zvezde gostuje sutra uveče crno-belima u prvom ovosezonskom večitom derbiju u Evroligi (20.45).

Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Zvezda je posle uvodna dva poraza preokrenula stvari, pa je sa četiri vezana trijumfa sada momentum na strani crveno-belih.

Ipak, Navaro je oprezan, ali dobro raspoložen.

- Veoma teška utakmica protiv tima koji igra, ja bih rekao bolje nego što rezultati pokazuju. Igraju sa mnogo energije, organizovani su, sa sjajnom odbranom, oni su najbolji tim kada su ukradene lopte u pitanju. Pored toga igramo na njihovom terenu, imaće tu energiju, navijače, tako da će biti vrlo teška utakmica.

Na pitanje da li oseća euforiju u gradu:

- Izašao sam na ulicu u ponedeljak i onda sam odlučio da neću više izlaziti do petka. Time sam vam odgovorio. Pobediti u ovoj utakmici je isto kao i u bilo kojoj narednoj u smislu pozicioniranja na tabeli. Razumem navijače, ali kao što uvek kažem, ne mogu da kontrolišem očekivanja ljudi. Ja samo kontrolišem, tačmnije pokušavam da kontrolišem naša očekivanja i emocije. Znamo da to nije samo još jedna utakmica za ljude oko nas, ali za nas to mora da bude.

O derbiju, kaže već zna sve što je mogao da sazna.

- Nisam ništa novo saznao, samo je drugačije što sam sada unutra. Shvatite da je to drugačija utakmica za navijače, grad, klub.

Navaro je ispratio prethodna dva derbija u Evroligi koje je Partizan dobio:

- Gledao sam prethodne dve utakmice koje je igrala Zvezda. Moramo da budemo pripremljeni mentalno za mnogo utakmica, moramo da budemo oprezni. U smislu pristupa probaćemo da ništa ne radimo drugačije.

Španac ima recept kako zaustaviti Karlika Džonsa.

- Sa timskom odbranom. On je vrlo talentovan, važan za njih. Kada oni pobeđuju i kada gube njegovi brojevi su drugačiji. On je igrač koji pomaže timu da pobedi. Ima i drugih igrača koji odbranom donose benefite, moramo to da uradimo zajedno.

Kristijan Koloko nije na raspolaganju za derbi, pa Navaro o njemu nije želeo da govori jer želi da se fokusira na igrače koji mogu da igraju sutra. Kada je reč o Džonatanu Motliju, on je radio sa ekipom.

- Odradio je dva treninga sa nama u punom intenzitetu, ali odlučićemo na dan utakmice da li će biti u sastavu - objasnio je Navaro.

Na kraju se vratio na niz od četiri pobede:

- Prethodne četiri utakmice koje smo pobedili imali smo stvari koje moramo da uradimo mnogo bolje. To je proces, kao što smo i izgubili prve dve utakmice. Ova utakmica je drugačija u smislu pripreme u odnosu na Pariz i Asvel. Izazov je da vidimo kako možemo da se prilagodimo u odnosu na protivnika, ali da zadržimo naš DNK.