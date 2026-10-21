KAKAV SE SCENARIO SPREMA SRBIJI? Jedan od lidera albanske „Flamingo revolucije“ dolazi u Beograd tri dana pre izbora

SAMO tri dana pre parlamentarnih izbora u Srbiji, u beogradskom Sava centru održava se konferencija „Move.Link.Engage“ (Pokreni se, poveži se, udruži se) Beogradske otvorene škole (BOŠ), u okviru njihovog programa „EU za tebe“, koji sponzoriše Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA).

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Specijalni gost na konferenciji je Ziđon Vorpsi, aktivista iz Albanije. On je najavljen kao jedan od pokretača protesta u okviru „Flamingo revolucije“ protiv izgradnje kompleksa na albanskoj obali povezanog sa Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsednika. Vorpsi zvanično dolazi kao predstavnik „Organizacije za zaštitu i proučavanje prirode“.

Osim Vorpsija, na konferenciji će govoriti i ambasadorka Švedske Šarlot Samelin, kao i Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore u procesu pristupanja EU. Na panelima će učestvovati i prof. dr Mirjana Nikolić, rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu, kandidatkinja tzv. studentske liste za narodnog poslanika. Nikolić će učestvovati na glavnom panelu koji govori o „Pojačanom građanskom aktivizmu i zatvorenim institucijama“, tj. novoj ulozi NVO sektora, akademske zajednice i medija u društvu.



Vorpsi će učestvovati na panelu „Građanski aktivizam i borba za javni interes na Zapadnom Balkanu*“.

Ko organizuje konferenciju?

Organizator ove konferencije je Beogradska otvorena škola (BOŠ / Belgrade Open School), neprofitna obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine.

Škola je od 1996. godine udruženje građana čije je projektno finansiranje u velikoj meri preuzeo Fond za otvoreno društvo (OSF) Džordža Soroša. Među najvećim međunarodnim finansijerima, donatorima i institucijama ističu se Delegacija EU u Srbiji, švedska SIDA, ugašeni USAID, nemački GIZ, UNEP, ambasade država i druge fondacije.

Prema finansijskim izveštajima BOŠ-a, u periodu od 2016. do 2024. godine škola je od donacija prihodovala blizu 10 miliona evra. Jedan od najčešćih donatora u projektima danas, posebno vezanim za program „EU za tebe“, jeste švedska SIDA.

Sam program „EU za tebe“ vezuje se za EU Resurs centar za civilno društvo, koji BOŠ vodi od 2023. godine uz podršku Delegacije EU. Reč je o platformi za podršku neformalnim grupama i organizacijama civilnog društva, tj. NVO sektoru.

U uvodnom govoru, koji će održati Vladimir Pavlović, programski direktor BOŠ-a, govoriće se o tome „Kako se promenilo društvo u Srbiji u poslednje dve godine“, tj. o protestima, polarizaciji i poukama. Takođe, Pavlović će govoriti o „padu poverenja građana u institucije“ i o „novim oblicima građanskog organizovanja“.

Zašto se konferencija održava baš na dan skupa na Slaviji?

Upravo kada je reč o „novim oblicima građanskog organizovanja“ i „padu poverenja u institucije“, Ziđon Vorpsi će beogradskoj publici moći da prenese utiske o skorašnjim krvavim dešavanjima u Albaniji.

Ono što je počelo kao mirni protest protiv plana investitora da gradi turistički kompleks preraslo je u otvoreno nasilje i nerede na ulicama Tirane i drugih gradova. Albanija ovih dana podseća na ono što je bila 1996. i 1997. godine, kada je potonula u građanski rat nakon pada piramidalnih šema koje su ojadile krhku postkomunističku privredu zemlje.

Na dan kada će Vorpsi nastupati pred beogradskom publikom održaće se i završni skup tzv. studentske liste, koja predstavlja blokaderski pokret na izborima, na beogradskoj Slaviji. Već mesecima se u javnosti govori o mogućem izbijanju nereda na ulicama Srbije ukoliko blokaderski pokret ipak ne ostvari izbornu pobedu.

Priznavanje rezultata izbora u javnosti je potencirano od strane same vlasti, čiji je lider, Aleksandar Vučić, više puta istakao da će on priznati rezultate kakvi god budu. S druge strane, takvo obećanje nije dato. Štaviše, dan…