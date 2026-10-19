Konačno: Stefan Jović se vraća na parket posle 248 dana

SRBIN napokon na terenu!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Stefan Jović biće u sastavu Arisa za utakmicu protiv Roštoka u Evrokupu. On će na parketu biti posle 248 dana.

Poslednji zvanični meč je odigrao 15. februara u dresu Bajerna. U međuvremenu je stigao u klub iz Soluna, ali još nije debitovao. Ipak, došao je trenutak i da se to dogodi posle problema sa povredom, objavio je tim iz Soluna na klupskom sajtu.

On se našao na spisku putnika za Nemačku. Vasilis Spanulis je tako dobio opciju više na plejmejkerskoj poziciji.

Iskusni 35-godišnji Nišlija je do sad u karijeri nastupao za Slogu, Radnički Kragujevac, Crvenu zvezdu, Bajern Minhen u dva navrata, Himki, Panatinaikos, Saragosu i Valensiju.

Podsetimo, utakmica 4. kola A grupe Evrokupa Roštok - Aris igra se u utorak od 20 časova.

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