Ugrušci mu zamalo okončali karijeru: Mislio da više nikada neće igrati košarku, ali mu je Zvezda pružila novu priliku

Bivši centar Toronta, LA Lejkersa i Memfisa Kristijan Koloko stiže u Crvenu zvezdu i pojačaće centarsku liniju tima nakon što obavi lekarske preglede.

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Kamerunac visok 211 centimetara izabrao je crveno-bele iako je interesovanje za njega pokazalo nekoliko evroligaških klubova. Crvena zvezda biće mu prva evropska stanica u karijeri.

Koloko je rođen u kamerunskoj Duali, a košarkaški se razvijao u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je pohađao dve srednje škole u Kaliforniji, a potom tri godine igrao za Univerzitet Arizona. Na NBA draftu 2022. izabran je u drugoj rundi kao 33. pik, i to od strane Toronto reptorsa.

Tokom dosadašnje karijere nastupao je za Toronto, Los Anđeles lejkerse i Memfis, a bio je deo i razvojnih timova tih franšizaa. Njegove fizičke predispozicije i pokretljivost omogućavaju mu da, uprkos visini, preuzima i niže, brže protivničke igrače. Raspon ruku navodno mu je blizu 230 centimetara.

Ipak, njegov put do povratka na teren bio je obeležen ozbiljnim zdravstvenim problemima koji su mogli da mu okončaju karijeru.

Tokom debitantske sezone u NBA ligi počeo je da oseća nedostatak vazduha i umor, a pregledi su otkrili krvni ugrušak u plućima. Zbog rizika od ozbiljnog unutrašnjeg krvarenja u slučaju povrede, terapija lekovima za razređivanje krvi sprečila ga je da se duže vreme bavi košarkom.

Pošto uzrok ugruška u početku nije bio utvrđen, Koloko je strahovao da bi lekove morao da uzima do kraja života i da više nikada neće moći da igra. Nakon što ga je Toronto otpustio, stavljen je na listu igrača kojima je potrebno posebno odobrenje za povratak takmičenju, pa nijedan klub nije mogao da ga angažuje dok ne dobije medicinsko zeleno svetlo.

Prekretnica je usledila kada je potražio drugo mišljenje lekara u medicinskom centru "Sedars-Sinaj" u Los Anđelesu. Ispostavilo se da pati od sindroma torakalnog izlaza, stanja kod kojeg je vena ispod ključne kosti pritisnuta između ključne kosti i prvog rebra. Ponavljani pokreti rukom iznad glave verovatno su oštetili venu i doveli do njenog sužavanja, što je povećavalo rizik od stvaranja ugrušaka.

Operacijom su mu uklonili prvo rebro i deo okolnih mišića kako bi oslobodili prostor za venu, a zatim uklonili ožiljno tkivo i proširili venu kako bi krv mogla nesmetano da protiče. Posle zahvata i rehabilitacije prestao je da uzima lekove za razređivanje krvi i dobio dozvolu za povratak košarci.

- Zahvalan sam na svemu, a posebno na tome što mogu ponovo da igram košarku. Zahvalan sam dr Azizadeu, svojoj porodici i svima koji su me podržavali tokom tog procesa - poručio je Koloko.

Lekar koji ga je lečio istakao je da mu je drago što se košarkaš vratio na teren i da se raduje njegovim nastupima u novoj sezoni. Povratak takmičenjima za Koloka predstavlja novu priliku da izgradi karijeru koja je bila ozbiljno ugrožena zdravstvenim problemima, a veliku ulogu u tome ima i Crvena zvezda čiji navijači se nadaju da će se Koloko odužiti dobrim partijama u crveno-belom dresu.