Predsednik Napolija najavio: Ulazak u Evroligu već od sledeće sezone!

Italijanski klub sa juga Italije od naredne sezone mogao bi da bude deo Evrolige.

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U intervjuu za Il Mattino, predsednik Napolitanaca je objasnio:

- Trebalo bi da budemo među preostala četiri kluba. Podneli smo ponudu i spremni smo da prilagodimo dvoranu PalaBarbuto pravilima Evrolige. To podrazumeva veliki centralni semafor u obliku kocke, hospitality zonu, lože i povratak na maksimalni kapacitet od 5.500 gledalaca. To će biti investicija od oko pet miliona evra.

Predsednik kluba govorio je i o rokovima za izgradnju nove dvorane:

- Evroliga bi trebalo da nam odobri trogodišnje izuzeće, pre nego što pređemo u novi objekat, za koji se nadamo da ćemo uspeti da izgradimo u što kraćem roku.

Prema pisanju lista Il Mattino, Napoli bi tako mogao da bude među osam klubova predviđenih za projekat dodele novih dugoročnih licenci, počevši od sezone 2027/28.