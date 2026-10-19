Košarka

"Bio sam na pragu potpisa za crno-bele, dva sata kasnije promenio sam mišljenje!" Kamerun Pejn o ponovnom dolasku u Evroligu

Filip Milošević

19. 10. 2026. u 10:03

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Novi košarkaš Efesa, Kamerun Pejn, otkrio je kako je završio u nekadašnjem šampionu Evrope.

Био сам на прагу потписа за црно-беле, два сата касније променио сам мишљење! Камерун Пејн о поновном доласку у Евролигу

Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

- Sve se desilo brzo. Bio sam spreman da igram košarku i odmah sam došao - rekao je Pejn za Basketnews prisetivši se i načina na koji je napustio Humsku posle poziva Filadelfije.

- Zapravo, sada nemam obeštećenje, tako da će Istanbul biti moj dom. Bilo je dobro što sam (prošle sezone) dobio priliku da se vratim u NBA, ali sada se ne mrdam odavde.

Zapravo, Istanbul mu je bio suđen ovog leta. Ali niko nije ni pomišljao na Efes. Pre nego što se Džejms povredio, Pejn je imao ponudu drugog kluba iz grada na Bosforu. Umalo nije započeo saradnju sa Dušanom Alimpijevićem.

- Bio je jedan klub iz Evrolige koji me zvao baš u trenutku kada se Majk Džejms povredio. Zapravo je ludo kako sam završio ovde. Bio je to Bešiktaš. Bio sam izuzetno blizu da potpišem za njih, ali se Džejms povredio i dva sata kasnije sam promenio mišljenje - rekao je Pejn.

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