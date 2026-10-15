UŽIVO FENERBAHČE - PARTIZAN! Sjajan početak za crno-bele i dvocifrena prednost (VIDEO/FOTO)

Klub iz Humske večeras gostuje u 6. kolu Evrolige.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

FENERBAHČE - PARTIZAN 12:19 (12:19, druga četvrtina u toku)

Grad: Istanbul

Hala: "Ulker arena"

Kapacitet: 13.800

Sudije: Mehdi Difala, Alberto Baena, Arnau Padros

FENERBAHČE: Larkin, Bingam, Boldvin, Meli, Šanli, Horton Taker, Džuzang, Forest, Ki, Klajburn, Šilds.

Trener: Šarunas Jasikevičijus

PARTIZAN: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si.

Trener: Đoan Penjaroja

Košarkaši Partizana ušli su u seriju jako teških utakmica, a ovonedeljno duplo kolo u Evroligi zatvoriće gostovanjem u Istanbulu. Crno-beli su odlično startovali i vezali tri trijumfa (Armani, Pariz i Bajern), a onda su usledili porazi od Reala u Madridu i Panatinaikosa kod kuće. Nema sumnje i protiv Fenerbhačea ih čeka takođe jako težak zadatak, jer je rival jedan od glavnih kandidata za plasman na fajnal-for 2027. godine.

TOK UTAKMICE

10. minut - Ki pogađa iz reketa, uz faul Lakića, pa daje i dodatno bacanje (12:18). Opet greška Pajole u napadu, ali Hejs fenomenalno blokira Kija u kontri. Jasekivičijus je dobio tehničku, Vildoza je iskoristio jedan penal (12:19). Poslednji napad imali su Beograđani, Lakić je promašio trojku.

9. minut - Sada dva loša poteza, prvo Fener greši u napadu, a potom Tanasković listu loptu izbacuje u aut.

8. minut - Na parketu su Vildoza, Pajola i Lakić. Larkin majstorski pronalazi Bingama, koji zakucava (9:18). Vildoza izblokiran na šutu za tri, ali se Lakić odlično snašao dva puta, ali je Pajola čak tri šuta zaredom uspeo da promaši.

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7. minut - Šilds je promašio otvorenu trojku, ali ne uspeva ni Karlik Džons da pronađe svoj ritam, promašio je polaganje. Stivens pravi ometajući faul, Šilds je pogodio jedno bacanje (7:16), a potom sjajna odbrana gostiju. Sada odlična asistencija Stivensa i pogodak Tanaskovića (7:18).

6. minut - Opet Itan Tompson, nova trojka za Partizan i prva dvocifrena prednost (6:16).

5. minut - Dve greške domaćeg tima u napadu, pa pogodak Džekirija sa distance

4. minut - Ređaju se promašaji, Džekiri, pa Tanasković, a Fener ponovo pogađa iz kontre. Uzvraća Stivens novom trojkom iz ugla (6:11).

3. minut - Snašao se Džekiri, izvukao loptu za crno-bele, a potom se upisao Tanasković (4:8)

2. minut - Druga trojka za crno-bele, pogodio je Stivens (0:6). Sada Šanli u reketu precizniji (2:6), potom greška Džonsa, što je Korton Taker kaznio iz kontr (4:6).

1. minut - Počela je utakmica u Istanbulu. Prvi napad imao je Partizan, a Itan Tompson pogodio je za tri. U nastavku je Šansli promašio.

PRE UTAKMICE

19.43 Košarkaši Partizana izašli su na zagrevanje.

19.36 Kormilar Fenera Šarunas Jasikevičijus (50) zna odakle njegovom timu preti najveća opasnost.

- Partizan je imao jako dobar početak sezone. Reč je o timu sa jasno definisanim ulogama igrača i veoma efikasno vrši presing. Karlik Džons donosi odlične odluke u toku igre. Moramo da se borimo za novu pobedu – poručio je Litvanac.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

19.27 Trener crno-belih Đoan Penjaroja (57) svestan je da njegovi izabranici moraju da poprave procenat šuta, da bi imali čemu da se nadaju u Istanbulu.

- Iggramo protiv tima koji ima kvalitet za fajnal-for. Za ovakve utakmice neophodni su nam koncentracija i timska igra. Na poslednja dva meča imali smo loš procenat šuta, posebno za tri poena. Kada igrate protiv velikih timova, a ne pogađate ni otvorene šuteve, izuzetno je teško pobediti. Ipak, verujem da sada možemo da promenimo tu situaciju u našu korist - rekao je Španac.

FOTO: N. Skenderija

19.18 Kada je reč o kladionicama, apsolutni favorit večeras je turski velikan, na čiji je trijumf kvota samo 1,18, dok je čak 5,20 na pobedu "parnog valjka".

19.09 Košarkaši Partizana imaju tri vezana poraza na gostovanju u Istanbulu. Poslednji put su u "Ulker areni" slavili u sezoni 2022/23, kada je na klupi crno-belih sedeo čuveni trener Željko Obradović. Rezultat je bio 73:72, a odlučujuće poene sa linije za slobodna bacanja dao je Aleksa Avramović.

19.01 Beograđani su odlično startovali u Evroligi, vezali su tri pobede (Armani, Pariz i Bajern), a onda su usledili porazi od Reala u Madridu i Panatinaikosa kod kuće. S druge strane, Fener je na učinku 4-1, dosad je savladao Virtus, Bajern, Dubai i Žalgiris, a izgubio je samo u Atini od "zelenih".

18.52 Dobru vest dobili su navijači crno-belih, pošto je potvrđeno da će krilo Lamar Stivens biti večeras u sastavu, jer se oporavio od stomačnih problema. To znači da su van stroja samo kapiten Vanja Marinković i krilni centar Derek Vilis.

18.45 Dobro veče i dobrodošli na lajv-prenos meča Fenerbahče - Partizan.