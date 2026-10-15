Trostruki osvajač Lige šampiona ekspresno našao zamenu: Iskusni Nemac stiže stiže u Zaksu
JAN Cimerman je novo pojačanje poljskog velikana.
Nakon što je stigla potvrda da će zbog zdravstvenih problema Kvin Ajzakson propustiti uvodni deo sezone, Zaksa je brzo reagovala i našla zamenu za sjajnog američkog tehničara.
U pitanju je Jan Cimerman, prvi dizač nemačke reprezentacije i igrač sa velikim odbojkaškim iskustvom.
Tridesettrogodinjši Nemac je u svojoj karijeri pretežno igrao u Nemačkoj i Italiji, a sada će imati priliku da se pokaže i u Poljskoj koja je jedna od najjačih liga sveta.
Cimerman je prošle sezone nosio dres Monce sa kojom je igrao plej-of serije A, dok je preko leta sa reprezentacijom Nemačke dogurao do četvrtfinala Evropskog prvenstva.
Njegov kvalitet i iskustvo će sigurno značiti Zaksi i biće zanimljivo videti kako će ove godine na terenu izgledati četa Andree Đanija.
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