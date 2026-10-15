Trostruki osvajač Lige šampiona ekspresno našao zamenu: Iskusni Nemac stiže stiže u Zaksu

JAN Cimerman je novo pojačanje poljskog velikana.

Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je stigla potvrda da će zbog zdravstvenih problema Kvin Ajzakson propustiti uvodni deo sezone, Zaksa je brzo reagovala i našla zamenu za sjajnog američkog tehničara.

U pitanju je Jan Cimerman, prvi dizač nemačke reprezentacije i igrač sa velikim odbojkaškim iskustvom.

❗️ 🇩🇪 Jan Zimmermann, rozgrywający reprezentacji Niemiec, zgłoszony do rozgrywek TAURON Ligi. ✅️ Tak jak podawałem wczoraj, 33-latek dołącza do drużyny ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, która przez dłuższy czas musi sobie radzić bez Quinna Isaacsona. Foto: @martlensjpg #TAURONLiga https://t.co/LPeM6OMEOj — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) October 15, 2026

Tridesettrogodinjši Nemac je u svojoj karijeri pretežno igrao u Nemačkoj i Italiji, a sada će imati priliku da se pokaže i u Poljskoj koja je jedna od najjačih liga sveta.

Cimerman je prošle sezone nosio dres Monce sa kojom je igrao plej-of serije A, dok je preko leta sa reprezentacijom Nemačke dogurao do četvrtfinala Evropskog prvenstva.

Njegov kvalitet i iskustvo će sigurno značiti Zaksi i biće zanimljivo videti kako će ove godine na terenu izgledati četa Andree Đanija.