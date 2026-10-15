HITLER, AUŠVIC I USTAŠKI POKLIČI! Sramne scene u Splitu, navijači Hajduka zgrozili svet

Novi veliki skandal navijača Hajduka iz Splita.

Credit: LUKA KOLANOVIC / imago sportfotodienst / Profimedia

Split je umesto fudbalskog praznika dobio skandaloznu uvertiru u evropski duel Hajduka i Ajaksa (18.45).

Deo navijača splitskog kluba tokom kortea uzvikivao je parole koje veličaju Adolfa Hitlera, pominjao Aušvic i skandirao slogane povezane sa ustaškim pokretom, bacivši senku na utakmicu koja je trebalo da bude u znaku povratka na evropsku scenu.

Nekoliko sati pre početka susreta prvog kola Konferencijske lige, ulice Splita odjekivale su uzvicima „Aušvic“, „Ustaj, Adolfe“ i „Ajmo, ajmo, ustaše“, navodi se u izveštajima o incidentu tokom navijačke povorke Torcide.

Poruke koje prizivaju nacističke zločine i veličaju ustaški pokret obeležile su atmosferu uoči jednog od značajnijih evropskih mečeva za Hajduk. Pominjanje Hitlera i Aušvica, mesta na kojem su nacisti počinili neke od najtežih zločina u istoriji čovečanstva, daje ovom incidentu posebno ozbiljnu dimenziju.

Utakmica sa Ajaksom trebalo je da bude jedan od vrhunaca sezone za splitski klub. Hajduk se, posle 16 godina, vraća u glavnu fazu jednog evropskog takmičenja, zbog čega je u gradu vladalo veliko interesovanje za dolazak slavnog holandskog kluba. Međutim, događaji na ulicama Splita preusmerili su pažnju sa sporta na poruke koje nemaju nikakve veze sa fudbalskim nadmetanjem.

Posebno zabrinjava činjenica da su se među povicima našle reference na nacistički režim i njegove zločine, uz slogane koji prizivaju ustašku ideologiju. Umesto da se uoči duela sa Ajaksom govori o fudbalu, očekivanjima i atmosferi na Poljudu, pažnju su privukli uznemirujući prizori i skandiranje dela navijača u Splitu.