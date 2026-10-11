Moto GP: Marko Beceki pobednik Velike nagrade Indonezije

Vozač Aprilije Italijan Marko Beceki pobednik je današnje trke u Moto GP šampionatu za Veliku nagradu Indonezije na stazi "Mandalika".

AP Photo/Joan Monfort

Bececki je do pete pobede u sezoni stigao rezultatom 40:46.582.

Drugo mesto osvojio je vozač ekipe Trekhaus Španac Raul Fernandez, koji je za Becekijem zaostao 4,260 sekundi. Treći je bio još jedan vozač Aprilije Španac Horhe Martin, koji je za pobednikom kasnio 6,890 sekundi.

Aktuelni svetski šampion Španac Mark Markez u Dukatiju završio je trku za VN Indonezije na šestoj poziciji.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Martin sa 355 bodova, Markez je drugi sa 353, dok je Beceki na trećoj poziciji sa 309.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 25. oktobra za Veliku nagradu Australije.