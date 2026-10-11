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Mikec bez medalje na Svetskom kupu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 10. 2026. u 12:17

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Reprezentativac Srbije u streljaštvu Damir Mikec nije danas uspeo da se plasira u finale u takmičenju vazdušnim pištoljem na Svetskom kupu u Kairu.

Микец без медаље на Светском купу

FOTO: SSS

Mikec je zauzeo 21. mesto, pošto je u kvalifikacijama pogodio 578 krugova. Srpskog strelca su od finala delila četiri kruga, jer su sa 582 kruga u borbu za medalje prošla trojica takmičara. U kvalifikacijama su učestvovala 64 strelca.

Najbolji rezultat u kvalifikacijama imao je Italijan Paolo Mona sa 586 krugova.

U ponedeljak će se u disciplini vazdušna puška od srpskih strelaca nadmetati Aleksa Rakonac, Lazar Kovačević i Marko Ivanović.

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