Mikec bez medalje na Svetskom kupu
Reprezentativac Srbije u streljaštvu Damir Mikec nije danas uspeo da se plasira u finale u takmičenju vazdušnim pištoljem na Svetskom kupu u Kairu.
Mikec je zauzeo 21. mesto, pošto je u kvalifikacijama pogodio 578 krugova. Srpskog strelca su od finala delila četiri kruga, jer su sa 582 kruga u borbu za medalje prošla trojica takmičara. U kvalifikacijama su učestvovala 64 strelca.
Najbolji rezultat u kvalifikacijama imao je Italijan Paolo Mona sa 586 krugova.
U ponedeljak će se u disciplini vazdušna puška od srpskih strelaca nadmetati Aleksa Rakonac, Lazar Kovačević i Marko Ivanović.
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