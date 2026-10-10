Obradović dodatno pojačan dolazi na megdan Partizanu: Crno-bele čeka baš težak posao

Još jedan igrač na raspolaganju za srpskog trenera.

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Partizan će u utorak od 20.30 dočekati Panatinaikos u petom kolu Evrolige, a grčki tim u Beograd stiže sa dodatnim adutom.

Željko Obradović moći će da računa na Huanča Ernangomeza, koji se oporavio od povrede i ponovo je na raspolaganju ekipi.

Utakmicu će obeležiti i povratak Obradovića u Beogradsku arenu, prvi put od odlaska iz Humske, gde će nekadašnji trener crno-belih ovoga puta predvoditi atinski klub. Na suprotnoj strani biće ekipa koju vodi Đoan Penjaroja.

Partizan je u prethodnom kolu poražen od Reala u Madridu, pa trenutno ima učinak od tri pobede i jednog poraza. Panatinaikos, sa druge strane, još ne zna za neuspeh u novoj sezoni Evrolige.

Povratak Ernangomeza dodatno će proširiti Obradovićeve opcije pred gostovanje u Beogradu. Španski košarkaš propustio je prethodne četiri utakmice Panatinaikosa zbog lakše povrede, a poslednji put je nastupio u grčkom Superkupu, kada je protiv PAOK-a postigao 10 poena.

FOTO: Federico Pestellini / PsnewZ / Profimedia Huančo Ernangomez i Kendrik Nan