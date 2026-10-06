SRBI TRLJAJU RUKE! Evroliga glatko odbila NBA

Predlog NBA lige čelnicima Evrolige odbijen je danas na Skupštini na jezeru Komo, javlja SDNA iz Grčke!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Akcionari Evrolige su gotovo jednoglasno odbili predlog NBA i pozvali su ih na ponovne pregovore, ali je trenutni predlog jednoglasno odbijen.

Oni koji bi želeli da se nastavi status "kvo" opisali su predlog kao neprihvatljiv i kolonijalistički, dok su drugi pozivali na poboljšani predlog, dok su neki timovi biti potpuno negativni, a to je većina timova.

Podsetimo, NBA je postavila uslov da se do 6. oktobra Evroliga izjadni o predlogu, a odluka je bila da liga ostane u postojećem obliku, odnosno da se Evroliga ne proširi na 24 tima, kao i da se ne menja status 13 klubova, kao i da se odustane od ideje sa franšizama.

Ovo je svakako odlična vest za Zvezdu i Partizan, jer bi u slučaju prihvatanja ponude NBA lige gotovo izvesno ostali bez elitnog takmičenja, jer Beograd nije bio razmatran kao jedna od destinacija novog koncepta NBA Evrope.