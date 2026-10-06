SRBI TRLJAJU RUKE! Evroliga glatko odbila NBA
Predlog NBA lige čelnicima Evrolige odbijen je danas na Skupštini na jezeru Komo, javlja SDNA iz Grčke!
Akcionari Evrolige su gotovo jednoglasno odbili predlog NBA i pozvali su ih na ponovne pregovore, ali je trenutni predlog jednoglasno odbijen.
Oni koji bi želeli da se nastavi status "kvo" opisali su predlog kao neprihvatljiv i kolonijalistički, dok su drugi pozivali na poboljšani predlog, dok su neki timovi biti potpuno negativni, a to je većina timova.
Podsetimo, NBA je postavila uslov da se do 6. oktobra Evroliga izjadni o predlogu, a odluka je bila da liga ostane u postojećem obliku, odnosno da se Evroliga ne proširi na 24 tima, kao i da se ne menja status 13 klubova, kao i da se odustane od ideje sa franšizama.
Ovo je svakako odlična vest za Zvezdu i Partizan, jer bi u slučaju prihvatanja ponude NBA lige gotovo izvesno ostali bez elitnog takmičenja, jer Beograd nije bio razmatran kao jedna od destinacija novog koncepta NBA Evrope.
Preporučujemo
Nakon četiri poraza stigle sjajne vesti za Srbiju u Ligi nacija
06. 10. 2026. u 07:01
Slavni fudbaler otkrio identitet muškarca koji ga je seksualno zlostavljao
06. 10. 2026. u 06:46 >> 06:46
SRBIJA JE ZGROŽENA! Sramota o kojoj bruji ceo svet
06. 10. 2026. u 06:21 >> 12:53
Opšti haos u Staroj Pazovi! Rus zverski udario Srbina (VIDEO)
06. 10. 2026. u 06:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Posle bruke od Engleza, Hrvatima se piše nova katastrofa! Razigrani svetski šampion neće imati milosti na "Poljudu"
Hrvatska će večeras Splitu (20.45) pokušati da zaboravi jednu od najgorih večeri u svojoj istoriji, ali joj u goste dolazi verovatno najteži mogući rival. Španija je u neverovatnoj seriji, postiže golove kao od šale i posle četiri uzastopne pobede protiv "kockastih" jasno je zašto je veliki favorit.
06. 10. 2026. u 07:13
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)