Košarka

SRBI TRLJAJU RUKE! Evroliga glatko odbila NBA

М.П.

06. 10. 2026. u 13:29

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Predlog NBA lige čelnicima Evrolige odbijen je danas na Skupštini na jezeru Komo, javlja SDNA iz Grčke!

СРБИ ТРЉАЈУ РУКЕ! Евролига глатко одбила НБА

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Akcionari Evrolige su gotovo jednoglasno odbili predlog NBA i pozvali su ih na ponovne pregovore, ali je trenutni predlog jednoglasno odbijen.

Oni koji bi želeli da se nastavi status "kvo" opisali su predlog kao neprihvatljiv i kolonijalistički, dok su drugi pozivali na poboljšani predlog, dok su neki timovi biti potpuno negativni, a to je većina timova.

Podsetimo, NBA je postavila uslov da se do 6. oktobra Evroliga izjadni o predlogu, a odluka je bila da liga ostane u postojećem obliku, odnosno da se Evroliga ne proširi na 24 tima, kao i da se ne menja status 13 klubova, kao i da se odustane od ideje sa franšizama.

Ovo je svakako odlična vest za Zvezdu i Partizan, jer bi u slučaju prihvatanja ponude NBA lige gotovo izvesno ostali bez elitnog takmičenja, jer Beograd nije bio razmatran kao jedna od destinacija novog koncepta NBA Evrope.

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