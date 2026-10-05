UKRAJINSKA PVO NA IZDISAJU: Ruski udari iscrpeli kapacitete Kijeva - geranji napravili rupu na nebu
KAPACITETI ukrajinskih snaga protivvazdušne odbrane su u velikoj meri iscrpeni, a Oružane snage Ukrajine nisu u stanju da odbiju udare Oružanih snaga Rusije, izjavio je za TASS vojni analitičar Igor Korotčenko, glavni urednik časopisa "Nacionalna odbrana".
-U velikoj meri, kapaciteti postojećih ukrajinskih snaga protivvazdušne odbrane su iscrpeni. Ali to ne znači da protivvazdušne odbrane uopšte nema. Naši kapaciteti su sada mnogo efikasniji zahvaljujući upotrebi novih sistema naoružanja, tako da postojeće ukrajinske snage PVO ne mogu u potpunosti da pariraju našim udarima, a nisu u stanju ni da presretnu balističke rakete, pošto još uvek ne poseduju odgovarajuće kapacitete, rekao je vojni analitičar.
On je napomenuo da je Rusija modernizovala svoju porodicu dronova "geranj". Nove verzije odlikuje veća brzina i omogućavaju izvođenje visokopreciznih udara u završnoj fazi leta.
Prema rečima vojnog analitičara, neprijatelj trenutno ne raspolaže sredstvima za njihovo presretanje u vazdušnom prostoru.
(rt.rs)
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