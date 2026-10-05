PONOSNA SAM NA TO KAKAV JE ČOVEK POSTAO: Sin Viki i Taške, Andrej juče napunio 19 godina (FOTO)

PRE godinu dana folk zvezda Violeta Viki Miljković i kompozitor Dragan Tašković Taške priredili su veliko slavlje u Beogradu povodom punoletstva svog sina Andreja, a danas, godinu kasnije, njihov naslednik već gradi svoju budućnost daleko od kuće.

Foto: Privatna arhiva

Andrej je danas, u ponedeljak 5. oktobra, proslavio 19. rođendan, a prethodnih dvanaest meseci donelo mu je važne životne korake. Završio je srednju školu i upisao prestižni fakultet u inostranstvu, gde je započeo novo poglavlje života.

Za Viki i Tašketa njegov odlazak u inostranstvo predstavlja poseban razlog za ponos, jer je mladić koga su do juče gledali kako odrasta sada napravio važan korak ka samostalnosti.

- Andrej je napunio 19 godina i vreme zaista brzo prolazi. Ponosna sam na njega, pre svega na to kakav je čovek postao. Završio je srednju školu, upisao fakultet u Parizu i sada gradi neki svoj put. Najvažnije mi je da je srećan, vredan i da veruje u sebe. Kao i svaki roditelj, želim mu da ostvari sve što zamisli i da uvek ostane dobar i skroman dečko - rekla je Viki za „Večernje novosti“. Foto: Mirko Tabašević

Iako je odrastao uz poznate roditelje, Andrej nikada nije voleo javno eksponiranje. Posvećen je školovanju i sportu, a upravo njegova skromnost, vaspitanje i odgovornost Viki i Tašketu daju još više razloga za ponos.

Dok je pre godinu dana sa porodicom slavio punoletstvo u Beogradu, danas je već u inostranstvu, gde polako gradi sopstveni put i ostvaruje želje koje su mu roditelji upućivali za najvažniji rođendan do tada.

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