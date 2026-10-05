MAJKL DAGLAS U MEMOARIMA: Govorio o osećaju besmrtnosti, porodici, ženama, glumi

AMERIČKI glumac i producent, oskarovac Majkl Daglas koji je nedavno napunio 82 godine, svoje memoare započeo je porukom zahvalnosti svojoj porodici, prošloj, sadašnjoj i budućoj, zbog “osećaja besmrtnosti” koji su mu pružili, prenosi danas AP.

Foto: Tanjug/Photo by Taylor Jewell/Invision/AP

-Mnogo puta su mog oca pitali: ’Kirk, da li si ljubomoran na svog sina?‘, ispričao je Majkl Daglas tokom nedavnog intervjua u jednom hotelu na Menhetnu, govoreći o svom pokojnom ocu, takođe glumcu Kirku Daglasu.

Kako je dodao, njegov otac bi na to rekao: “Ljubomoran? Pa to je osećaj besmrtnosti, kontinuitet generacija.‘”

Porodica je takođe ono što i Majklu Daglasu pruža oslonac za njegovo nasleđe i mesto u svetu za koji, kako kaže, strahuje da se raspada.

Njegovi memoari, koji izlaze u utorak, strukturirani su oko procesa snimanja nekih od njegovih najznačajnijih filmova, uključujući “Niske strasti”, “Fatalnu privlačnost”, kao i “Lov na zeleni dijamant” i dva filma koja su mu donela Oskara.

Daglas je svojevremeno važio za toliki simbol hedonizma da se čak pričalo kako se leči od zavisnosti od seksa.

On tvrdi da to nije istina, mada u svojim memoarima priznaje da se u vreme kada je upoznao Ketrin Zitu-Džons, kojom se oženio 2000. godine, viđao sa još pet žena.

Daglas ovu knjigu vidi i kao ogoljavanje najbolnijih trenutaka svog života, kao što su detinjstvo obeleženo nasiljem i razvodom roditelja, zatim sopstveni razvod od prve supruge Diandre Luker, kao i borba sa zavisnošću i dijagnoza raka jezika 2010. godine.

Glumac piše i o sinu Kameronu Daglasu, koji je proveo sedam godina u zatvoru zbog krivičnih dela povezanih sa drogom.

Govoreći o svom ocu, Daglas otkriva da ga je doživljavao kao Supermena.

-Bio je tako dinamičan i snažan. Posedovao je neverovatnu upornost. Gledao sam ga na ekranu kao Spartaka, kao Odiseja. Nikada nisam mislio da mogu da postanem čovek kakav je bio moj otac. Nisam verovao da mi je to suđeno. Bilo mi je potrebno mnogo vremena da steknem samopouzdanje, a zatim i da napravim mnoge od istih grešaka koje je i on pravio, ispričao je glumac za AP.

Daglas je otkrio da je počeo da glumi na koledžu, ali da je imao strahovitu tremu.

Na pitanje šta ga je navelo da istraje u tome, odgovorio je da je želeo da prevaziđem tremu.

-Želeo sam da se izborim sa onim neprijatnim osćajem koji sam imao dok sam stajao ispred kamere. Mislim da sam nasledio očevu upornost, njegovu ambiciju i njegov bes. Imao je veoma preku narav dok je odrastao. Verovatno je postojala ta želja da se osećam kao da sam neko i nešto, otkrio je Majkl Daglas.

Glumac je naveo da je prilično strog prema sebi u knjizi, ali i iskren, otkrivajući da je ne bi napisao da mu je otac živ, jer bi mu bilo veoma neprijatno da govori o ranim godinama i o tome kako ga je fizički zlostavljao.

-Pripadao je generaciji koja je koristila batine. To je takođe bio jedan od razloga zašto nam je trebalo vremena da se zbližimo kako smo starili i da mu oprostim, zaključio je Majkl Daglas.

Tanjug

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