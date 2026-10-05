VUČIĆ: Narod je shvatio da je zemlja u opasnosti i da treba zemlju braniti
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandr Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostuje u emisji „Ćirilica“ autora Milomira Marića, na TV Prva.
Dodao je da se u "Srbiji odjednom sve prelomilo"
- Narod je shvatio da je zemlja u opasnosti i da treba zemlju braniti. Ako me pitate, ja mislim da su ljudi to po prvi put ozbiljno razumeli. Ljudi su shvatili da je— da nam je država u opasnosti. Pri čemu su ranije imali neku dozu opreza i straha. Imali su i to: "pa ima država svoje mehanizme". Od trenutka kada sam podneo ostavku, ljudi kažu: nećemo ovo da pustimo. Nećemo da pustimo. Zemlja nam je, šta god ko govorio, uz sve mane, u sve Vučićeve greške koje ja priznajem, ne negiram, u sve drugo: zemlja nam je dobro napredovala, povećavane su nam penzije, sve je išlo redovno, dinar stabilan kao nikada, gradili smo puteve kao nikada, 686 km brzih saobraćajnica i autoputeva.
Preporučujemo
VUČIĆ PORUČIO: "Idem u borbu", ja sam beskrajno zahvalan našim ljudima na podršci
05. 10. 2026. u 21:14
"NE DAM IM DA SRUŠE SRBIJU" Vučić u "Ćirilici"
05. 10. 2026. u 21:05
"SA LOVCIMA UVEK IMA ŠTA DA SE ČUJE" Vučić: Danas priče nisu bile lovačke (VIDEO)
05. 10. 2026. u 17:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)