VUČIĆ: Narod je shvatio da je zemlja u opasnosti i da treba zemlju braniti

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandr Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostuje u emisji „Ćirilica“ autora Milomira Marića, na TV Prva.

Foto: printskrin TV Prva

Dodao je da se u "Srbiji odjednom sve prelomilo"

- Narod je shvatio da je zemlja u opasnosti i da treba zemlju braniti. Ako me pitate, ja mislim da su ljudi to po prvi put ozbiljno razumeli. Ljudi su shvatili da je— da nam je država u opasnosti. Pri čemu su ranije imali neku dozu opreza i straha. Imali su i to: "pa ima država svoje mehanizme". Od trenutka kada sam podneo ostavku, ljudi kažu: nećemo ovo da pustimo. Nećemo da pustimo. Zemlja nam je, šta god ko govorio, uz sve mane, u sve Vučićeve greške koje ja priznajem, ne negiram, u sve drugo: zemlja nam je dobro napredovala, povećavane su nam penzije, sve je išlo redovno, dinar stabilan kao nikada, gradili smo puteve kao nikada, 686 km brzih saobraćajnica i autoputeva.