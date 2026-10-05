Politika

VUČIĆ: Narod je shvatio da je zemlja u opasnosti i da treba zemlju braniti

В. Н.

05. 10. 2026. u 21:34

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandr Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostuje u emisji „Ćirilica“ autora Milomira Marića, na TV Prva.

ВУЧИЋ: Народ је схватио да је земља у опасности и да треба земљу бранити

Foto: printskrin TV Prva

Dodao je da se u "Srbiji odjednom sve prelomilo"

- Narod je shvatio da je zemlja u opasnosti i da treba zemlju braniti. Ako me pitate, ja mislim da su ljudi to po prvi put ozbiljno razumeli. Ljudi su shvatili da je— da nam je država u opasnosti. Pri čemu su ranije imali neku dozu opreza i straha. Imali su i to: "pa ima država svoje mehanizme". Od trenutka kada sam podneo ostavku, ljudi kažu: nećemo ovo da pustimo. Nećemo da pustimo. Zemlja nam je, šta god ko govorio, uz sve mane, u sve Vučićeve greške koje ja priznajem, ne negiram, u sve drugo: zemlja nam je dobro napredovala, povećavane su nam penzije, sve je išlo redovno, dinar stabilan kao nikada, gradili smo puteve kao nikada, 686 km brzih saobraćajnica i autoputeva.

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