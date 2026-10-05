Oglasili se iz Partizana pred start ABA lige

Košarkaški klub Partizan apelovao je danas na pristalice "crno-belih" da na narednim utakmicama navijaju u skladu sa pravilima takmičenja.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 18.30 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" ekipu Mege u utakmici drugog kola regionalne ABA lige.

"Crno-beli" će na ovom duelu biti bez podrške sa tribina usled kazne zbog incidenata na 4. utakmici finala regionalnog šampionata 2025/26. protiv Dubaija.

"Navijači Partizana, vaša podrška je jedan od najvažnijih faktora u borbi našeg tima za svaku pobedu. Budite pametni, u narednim mečevima navijajte u skladu sa pravilima takmičenja! Ne ubacujte ništa na teren, ne blokirajte prolaze, navijajte sportski! Ne dozvolite da ponovo zbog suspenzija budete uskraćeni za priliku da bodrite crno-bele. Ne dozvolite da ponovo budemo bez vaše pomoći. Vidimo se uskoro u dvorani", navodi se u saopštenju Partizana na društvenim mrežama.

#KKPartizan će novu sezonu u AdmiralBet ABA ligi započeti bez podrške sa tribina usled kazne zbog incidenata na 4. utakmici finala regionalnog šampionata 2025/26. Navijači Partizana, vaša podrška je jedan od najvažnijih faktora u borbi našeg tima za svaku pobedu! Budite pametni, u narednim mečevima navijajte u skladu sa pravilima takmičenja! Ne ubacujte ništa na teren, ne blokirajte prolaze, navijajte sportski! Ne dozvolite da ponovo zbog suspenzija budete uskraćeni za priliku da bodrite crno-bele! Ne dozvolite da ponovo budemo bez vaše pomoći! Vidimo se uskoro u dvorani! — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 5, 2026