Čović, Mile Ilić, Raduljica, mladi Nedović... Evo ko je igrao kada je FMP pre 15 godina pobedio Zvezdu! (VIDEO)
Punih 15 godina i 44 utakmice čekao je FMP na novu pobedu protiv Crvene zvezde.
Crvena zvezda je porazom počela sezonu u ABA ligi. FMP je u Železniku slavio sa 90:89 i tako prekinuo neverovatan niz od 44 uzastopna poraza protiv crveno-belih. Zato se postavlja logično pitanje - kako je izgledala ta poslednja pobeda "pantera" na crveno-belima?
Desilo se 18. maja 2011. godine, kada su "panteri" u Železniku savladali ekipu Svetislava Pešića sa 97:87 u tadašnjoj Košarkaškoj ligi Srbije.
Bio je to meč u kojem je FMP praktično prelomio rezultat posle odmora. Prvo poluvreme završeno je minimalnom prednošću domaćina, 50:49, nakon izjednačenih prvih 20 minuta. FMP je prvu četvrtinu dobio sa 23:22, a u drugoj je Zvezda bila bolja za nijansu, ali nedovoljno da preuzme kontrolu.
Ključna je bila treća deonica. Domaći su je dobili sa 26:15, napravili dvocifrenu razliku i u poslednjih deset minuta ušli sa prednošću koju Zvezda više nije uspela da ugrozi. Crveno-beli su dobili završnu četvrtinu sa 24:21, ali je to bilo dovoljno samo da ublaže poraz.
U dresu FMP-a tada su igrali Filip Čović, Andreja Milutinović, Mile Ilić, Bojan Radetić, Nemanja Jaramaz, Miljan Pavković, Vuk Radivojević, Stefan Lasme, Miroslav Raduljica, Marko Jeremić i Dejan Musli.
Posebno su se izdvojili iskusni centar Mile Ilić, danas poznatiji kao "Jao Mile" i bek Andreja Milutinović, dok je Čović dirigovao igrom domaćeg sastava.
Zvezdu su tada činili: Nemanja Nedović, Boris Bakić, Uroš Nikolić, Sava Lešić, Strahinja Milošević, Rikardo Marš, Vujadin Subotić, Lazar Radosavljević, Ivan Marinković, Aleksandar Cvetković i Dušan Katnić. Najviše je pružio Rikardo Marš, dok su mu podršku davali tada mladi Nedović i Lešić.
Tada je Svetislav Pešić bio trener Zvezde. Posle njega, FMP nije uspeo da savlada još osam trenera crveno-belih. Redom su protiv "pantera" neporaženi ostajali Dejan Radonjić u dva mandata, Dušan Alimpijević, Milenko Topić, Milan Tomić, Dragan Šakota, Saša Obradović, Duško Ivanović i Janis Sferopulos. No, dolaskom Ibona Navara i to se promenilo.
U međuvremenu su se odnosi dva kluba dodatno menjali. U avgustu 2011. godine ozvaničena je poslovno-tehnička saradnja Crvene zvezde i FMP-a, dok su infrastruktura i upravljanje prešli pod novo rukovodstvo na čelu sa Nebojšom Čovićem.
Od tog trenutka košarkaški klub Crvena zvezda je ušao u najuspešniju eru u modernoj istoriji kluba. Prvi tim muške selekcije osvojio je ukupno 27 zvanična trofeja u regionalnim i domaćim nacionalnim takmičenjima. Kup Radivoja Koraća je osvojen deset puta, Prvenstvo Srbije devet, a ABA liga sedam puta. Osvojen je i jedan ABA Superkup.
Zato je ovosezonska pobeda FMP-a u Železniku posebno značajna. Posle 5.618 dana i 44 uzastopna poraza, "panteri" su ponovo uspeli da savladaju Crvenu zvezdu, a Ibon Navaro postao je prvi trener crveno-belih posle tog perioda koji je izgubio od gradskog rivala u Superligi Srbije, ABA ligi ili Kupu Radivoja Koraća.
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