Košarka

Žestoka tuča košarkašica u Turskoj, jedva su ih razdvojili (VIDEO)

У. Ћ.

04. 10. 2026. u 21:00

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U jednom trenutku delovalo je da je haos završen, ali je nova gužva izbila na drugom kraju terena.

Жестока туча кошаркашица у Турској, једва су их раздвојили (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Nezapamćene scene viđene su na utakmici ženske Superlige Turske između Melikgazi Kajserija i Turgutlu Beledijespora, pošto je običan duel na početku poslednje četvrtine prerastao u opštu tuču.

Sve se dogodilo pri rezultatu 44:43 za Turgutlu, kada je posle jednog duela pod košem počelo koškanje između nekoliko igračica. Ubrzo su pale i prve udarce, a situacija je za samo nekoliko sekundi potpuno izmakla kontroli.

Košarkašice su se gurale i udarale uz aut-liniju, dok su se u gužvu uključivale i ostale igračice. Sa klupa su utrčale saigračice i članovi stručnih štabova kako bi pokušali da ih razdvoje, ali ni to nije odmah bilo dovoljno da se sve smiri.

U jednom trenutku delovalo je da je haos završen, ali je nova gužva izbila na drugom kraju terena. Sudije i članovi oba tima ponovo su morali da reaguju, pa je utakmica bila prekinuta nekoliko minuta.

Meč je na kraju nastavljen, a Melikgazi Kajseri je uspeo da preokrene i slavi 64:58. Ipak, pobeda domaćih ostala je u senci onoga što se dogodilo na parketu.

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