"Ovo može da se desi": Navaro šokirao posle debakla u Železniku

Nismo imali pametne odluke. FMP je zaslužio ovu pobedu i čestitam im na tome, rekao je između ostalog trener crveno-belih posle poraza u prvom kolu ABA lige.

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Crvena zvezda je porazom počela sezonu u ABA ligi. FMP je u Železniku slavio sa 90:89 i tako prekinuo neverovatan niz od 44 uzastopna poraza protiv crveno-belih.

Panteri su od početka nametnuli svoj ritam i gotovo čitav meč imali prednost. Zvezda je u nekoliko navrata bila u dvocifrenom minusu, ali je uspevala da se vrati i priđe na dva ili tri poena zaostatka. Ipak, ekipa sa Malog Kalemegdana nije uspela da napravi potpuni preokret.

FMP je tako stigao do velike pobede, dok je Zvezda posle 1:2 u Evroligi sada na 0:1 u regionalnom takmičenju.

Posle utakmice je na konferenciji za medije govorio trener crveno-belih Ibon Navaro.

- Pre svega čestitam FMP-u na pobedi, oni su pristupili utakmici odlično. Naš pristup nije bio dobar. Dopustili smo nekim njihovim igračima da steknu samopouzdanje olako i mislim da je nedostatak odbrane jedan na jedan sa njihovim bekovima, da je bio veoma važan u 20 minuta, ali nismo ga imali. U drugom smo bili bolji, imali smo mogućnost da dođemo do vođstva, ali smo imali greške u napadu i odbrani.

FMP je zasluženo slavio.

- Dopuštali smo im mnogo otvorenih šuteva, Nil i Raš su igrali odličnu utakmicu. Na kraju nismo imali pametne odluke. FMP je zaslužio ovu pobedu. Čestitam im na tome.

Kritikovao je i pristup svojih igrača prema ovoj utakmici:

- Nismo ih potcenili, ali je tačno da je pristup ekipa bio veoma slab. Moramo koristiti ovu utakmicu da iskoristimo neke igrače i da im damo ritam. Ali, nije bilo nedostatka poštovanja ili potcenjivanja FMP, apsolutno ne. Mislim da su pogodili neke jako teške šuteve, nismo u momentu da uradimo stvari na najbolji način. U ovom momentu moramo taktički da ispoštujemo sve što je dogovoreno.

Imao je Španac i opravdanja za ovaj poraz.

- Kada stavite četiri igrača koja su van ritma, jer nisu u rosteru zbog povrede. Ponekad se dešavaju ovakve stvari. Kad igrači dolaze iz povrede, morate im dati vremena da igraju, morate dati šansu da uđu u ritam. Ovo može da se desi. Naš procenat šuta za tri poena je očajan, imali smo otvorene šuteve, ali ih nismo pogodili.

Za kraj je govorio o važnosti ABA lige.

- Prvo, nismo ovde da igramo prijateljske utakmice, želimo da se takmičimo. Koristimo ove utakmice da uigravamo igrače.