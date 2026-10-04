ŠAMPION PAO U MIONICI: Ub osvojio Superkup Srbije!

Odbojkašice Uba su podigle prvi pehar u sezoni i trijumfovale u Superkupu posle 2020. godine, pošto su u finalu u Mionici nadigrale TENT sa 3:0.

Photo: Sandy Dinkelacker / imago sportfotodienst / Profimedia

Pehar ponovo krasi vitrine ovog kluba. Odbojkašice Uba su posle šest godina trijumfovale u Superkupu Srbije, jer su u finalu, u Mionici, preslišale šampiona, TENT sa 3:0 (po setovima 25:19, 25:17, 25:20).

Izabranice Milana Gršića su neočkivano lakše nego što se očekivalo savladale Obrenovčanke.

Bolje su servirale, napadale i naročito blokirale. Pobednice prošlogodišnjeg Kupa su osvojile čak 21 poen na mreži, a šampionke samo tri poena.

Ub je u svakom setu kretao silovito. U prvom je poveo sa 6:0, u drugom 14:7, a u trećem 6:1.

Najefikasnija je bila Ana Mihajlović sa 18 poena, Tijana Cvetković (10 bl.) i Sara Carić (6 bl) dodale su po 15 poena.

Kod Obrenovčanki, najubojitija je bila Ana Bjelica sa osvojenih 14 poena.

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