ŠAMPION PAO U MIONICI: Ub osvojio Superkup Srbije!
Odbojkašice Uba su podigle prvi pehar u sezoni i trijumfovale u Superkupu posle 2020. godine, pošto su u finalu u Mionici nadigrale TENT sa 3:0.
Pehar ponovo krasi vitrine ovog kluba. Odbojkašice Uba su posle šest godina trijumfovale u Superkupu Srbije, jer su u finalu, u Mionici, preslišale šampiona, TENT sa 3:0 (po setovima 25:19, 25:17, 25:20).
Izabranice Milana Gršića su neočkivano lakše nego što se očekivalo savladale Obrenovčanke.
Bolje su servirale, napadale i naročito blokirale. Pobednice prošlogodišnjeg Kupa su osvojile čak 21 poen na mreži, a šampionke samo tri poena.
Ub je u svakom setu kretao silovito. U prvom je poveo sa 6:0, u drugom 14:7, a u trećem 6:1.
Najefikasnija je bila Ana Mihajlović sa 18 poena, Tijana Cvetković (10 bl.) i Sara Carić (6 bl) dodale su po 15 poena.
Kod Obrenovčanki, najubojitija je bila Ana Bjelica sa osvojenih 14 poena.
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