ISTORIJSKO PONIŽENJE! Do juče igrali protiv Zvezde i Partizana, a sada su deklasirani na svom terenu!

Debakl nekadašnjeg člana fudbalske elite.

Foto: Printskrin Youtube

Fudbaleri Spartaka izgubili su u Subotici od Proletera 023 iz Zrenjanina rezultatom 0:6 (0:3) u 12. kolu Prve lige Srbije!

Superligaš koji je prethodne sezone igrao protiv večitih rivala, Partizana i Zvezde, doživeo je jedno od epskih poraza pod Golubinjom, pošto se ne pamti da je u novijoj istoriji neko "plavim golubovima" dao šest pogodaka na njihovom terenu!

Ni odlazak bivšeg fudbalera Crvene zvezde, Sava Pavićevića, sa trenerske klupe nije promenio mnogo toga u igri Spartaka. Čak se i pogoršala, jer su Zrenjaninci do vođstva došli već u 7. minutu, preko iskusnog golgetera Vladimira Silađija. Svojevremeni napadač TSC-a iz superligaških dana Topolčana, sigurno je realizovao penal za 1:0.

Samo devet minuta kasnije, Marsenić je duplirao vođstvo Proletera 023, da bi do odlaska na poluvreme, Stanković u 41. minutu doneo nedostižnih 3:0.

Nastavak je doneo još veće poniženje "golubova", pošto su Savanović, Vukičević i Kovačević takođe bili precizni u timu Zrenjaninaca, koji su Spartaku naneli četvrti uzastopni neuspeh u prvoligaškom društvu.

Najveću pažnju izazvao je derbi 12. runde, u kome je Javor pobedio Borac 1926 iz Čačka sa 3:1. Ivanjičani su se približili Čačanima, koji vode na tabeli sa 25 bodova, tok tim sa Moravice ima dva poena manje i zauzima drugu poziciju.

FOTO: Printskrin/Prva liga Srbije

U preostale dve utakmice nije bilo golova, pošto su mečevi Vršac-Metalac, odnosno, Jedinstvo Ub - Dubočica završeni rezultatom 0:0.

БОНУС ВИДЕО: Селектор САД Стив Кер купио деонице Мајорке