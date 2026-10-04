Košarka

Srbin zasenio Adetokumba! Jović sjajan u pobedi Majamija

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 10. 2026. u 08:45

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Košarkaši Majamija trijumfom su otvorili NBA predsezonu. Hitsi su savladali četu Darka Rajakovića, Toronto Reptorse rezultatom 129:105.

Србин засенио Адетокумба! Јовић сјајан у победи Мајамија

Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Aktuelni selektor SAD Erik Spolstra odlično je pripremio tim, te je već nakon 12 minuta igre Majami imao ozbiljnu prednost 18 poena viška, a do poluvremena dodali su 75. 

Nikola Jović je svoje vreme na parketu odlično iskoristio pokazavši da će se boriti za minute sa Janisom Adetokumbom. 

Srbin je postigao 11 poena uz sedam skokova, četiri asistencije i dve blokade. 

Zasenio je tako grčkog asa koji je debitovao sa 9 poena, četiri skoka i sedam asistencije. 

Kod Kanađana se istakao Bered sa 15 poena, koliko je imao i Tajrik Ki, dok Kavai Lenard nije bio na parketu. 

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