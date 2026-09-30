Nekadašnji miljenik "grobara" pojačava Madriđane

Francuski košarkaš Leo Vesterman potpisao je dvomesečni ugovor sa Estudijantesom, saopštio je danas španski klub.

Foto: Ivica Veselinov/ATAImages

Nekadašnji košarkaš Partizana je doveden na dva meseca u klub iz Madrida kao zamena za Argentinca Fernanda Curbrigena koji će zbog povrede biti van stroja do kraja novembra.

Vesterman (34) je u prebogatoj karijeri osim za Partizan igrao između ostalog i za ASVEL, moskovski CSKA, Barselonu, Monako, Žalgiris i Fenerbahče.

Grobari ga najbolje pamte po njegovom vremen u "crno-belom" dresu kada je pod trenerskom palicom Duška Vujoševića osvojio jednu Aba ligu i dva prvenstva Srbije.

Sjajne igre u Partizanu, o kojem i dan danas voli često da priča, su ga preporučile Barseloni, ali prečeste povrede su sputale karijeru nekada jednog od najtalentovanijih plejmejkera Evrope.

Estudijantes trenutno igra u španskoj Primeri, a prvi meč biće im gostovanji Zamori predstojećeg vikenda.