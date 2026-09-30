Nekadašnji miljenik "grobara" pojačava Madriđane
Francuski košarkaš Leo Vesterman potpisao je dvomesečni ugovor sa Estudijantesom, saopštio je danas španski klub.
Nekadašnji košarkaš Partizana je doveden na dva meseca u klub iz Madrida kao zamena za Argentinca Fernanda Curbrigena koji će zbog povrede biti van stroja do kraja novembra.
Vesterman (34) je u prebogatoj karijeri osim za Partizan igrao između ostalog i za ASVEL, moskovski CSKA, Barselonu, Monako, Žalgiris i Fenerbahče.
Grobari ga najbolje pamte po njegovom vremen u "crno-belom" dresu kada je pod trenerskom palicom Duška Vujoševića osvojio jednu Aba ligu i dva prvenstva Srbije.
Sjajne igre u Partizanu, o kojem i dan danas voli često da priča, su ga preporučile Barseloni, ali prečeste povrede su sputale karijeru nekada jednog od najtalentovanijih plejmejkera Evrope.
Estudijantes trenutno igra u španskoj Primeri, a prvi meč biće im gostovanji Zamori predstojećeg vikenda.
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