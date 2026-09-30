Zvezda goleadom uveličala veliki jubilej Lovćenca (FOTO)

Zvezda ubedljiva protiv Njegoša!

FOTO: FK Crvena zvezda

Lovćenac je od ranog jutra bio u crveno-belom, delegacija Zvezde je najpre posetila parohijski Hram, zatim i školu kojoj su donirali poklone, da bi, nakon emotivnih govora u Domu kulture, kompletna svita stigla na centralni događaj - samu utakmicu.

Utakmicu koju je Zvezda rešila bukvalno za 10 minuta. U periodu od 31. do 40. minuta mrežu Njegoša su pogađali Radović, Čam i Nakajama, mladi Lazović u 76. je povisio na 4:0, Radović se u finišu drugi put upisao u strelce (5:0), Ristić u 88. pogodio za 6:0, a pomenuti Lazović je u nadoknadi postavio konačan rezultat.

Zvezda je, očekivano, igrala u izmenjenom sastavu. Od standardnih tu su bili Guteša, Mateus, Nakajama, Čam, Bukari, Handel, Ristić i Katai, a osim ta četiri pogotka srpski šampion je na svom kontu imao i jedan poništen gol zbog ofsajda i prečku. Uz, naravno, nekoliko zicera.

S druge strane, i Njegoš je imao sjajnu priliku za gol, kada je Guteša zaustavio jednu sjajnu akciju domaćeg tima.

Utakmica se igrala na stadionu na kom je Zvezdan Terzić, generalni direktor crveno-belih, napravio prve fudbalske korake, a upravo je on i bio predvodnik delegacije Zvezde u njegovom rodnom mestu.

Za Zvezdu su igrali: Guteša, Nakajama, Katai, Bukari, Strika, Čam, Baucal, Mitrović, Matanović, Radović, Sibinović, Handel, Ristić, Papović, Lazović i Vranić.

Prvu postavu Njegoša su činili: Marović, Vukotić, Jovanović, Savović, Kaluđerović, Kočiš I., Kočiš S., Pavićević, Vujičić, Pejović, Buganik.

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