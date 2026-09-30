Adem LJajić: Saša Ilić je moj idol, zbog njega nosim "22"

Fudbaleri Novog Pazara gostovaće Partizanu u narednom kolu Superlige Srbije.

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Biće to i povratak Adema Ljajića na mesto odakle je sve krenulo. On je pred taj meč dao opširan intervju za "Telegraf".

- Partizan je Partizan tu nema šta da se priča. U kakvom god da je stanju i trenutku. Mi nema šta da pretimo, posebno idemo u Beograd. Daćemo sve od sebe, naša borba će biti na maksimumu. Videćemo šta će biti, Partizan ne zaslužuje mesto na tabeli. Videli smo utakmicu protiv Hetafea. Mi ćemo dati svoj maksimum, probati da se nadigravamo. Partizanu da se preti - nema potrebe za tim. Svi znamo šta je Partizan. Probaćemo da se vratimo sa bodovima - rekao je Ljajić za Telegraf, pa nastavio:

- Uvek ima emocija. Svi znaju da sam igrao u Partizanu i uvek postoje emocije. Kada se izađe na teren, moraju emocije da se sklone sa strane. Sad igram za svoj klub i grad. Posle ćemo normalno sve biti kao što je i bilo, na terenu mora da se da maksimum.

Posebne reči je imao za Sašu Ilića, legendu Partizana koji je sada trener Parnog valjka.

- O Saletu bi mogao da pričam dugo. On je moj idol, idol svih nas. Kroz karijeru sam govorio da je moj prvi idol Sale Ilić, "22" nosim zbog Saleta Ilića. On je najveća legenda Partizana, jedna od najvećih. O Saletu ne treba puno da se troše reči, jedan od najvećih ikada. Svi smo kao deca sanjali da ćemo igrati u Partizanu. Meni se ispunio taj san, igrao sam. Posle sam na dozvolu Saleta Ilića dobio broj "22". pitao sam ga i on je odobrio. Nosim je kroz celu karijeru zbog njega. Ja se nadam da će Sale uspeti da se vrati tamo gde zaslužuje. Navijači Partizana zaslužuju da se vrati tamo gde treba da jeste. Nismo se čuli, ali sigurno da hoćemo i videćemo se tamo, popričaćemo - poručio je Ljajić.