"Došao sam u Efes da osvojim Evroligu": Pablo Laso žestoko zapretio Zvezdi

SLEDEĆI rival Crvene zvezde je Efes.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Turski tim iz dva meča sa Špancima u Evroligi ima polovičan učinak, izgubili su od Barselone u Kataloniji, a slavili protiv Real Madrida u Istanbulu.

A trener košarkaša Efesa Pablo Laso izjavio je nakon pobede nad Real Madridom da su brojni problemi uzrokovali razočaravajuće rezultate minule sezone.

- Prošla godina je za nas bila veoma teška. Povrede su najveća prepreka da u sportu dobijete ono što očekujete od svog tima. Mislim da su povrede deo igre, ali ne mogu da budu opravdanje. Zato moramo da analiziramo probleme iz prošle sezone iz nekoliko uglova - rekao je Laso i dodao:

- Mislim da su postojala tri razloga: prvi je kreativnost, drugi atleticizam, a treći – skok. Možda nije najbolji dan da to kažem kada smo izgubili bitku u skoku sa 15 razlike. Ali, kada se pogleda šira slika, sastavili smo tim imajući te segmente na umu za ovako zahtevnu sezonu.“

Uprkos svim tim problemima, Laso je rekao da je u Efes došao sa najvišim ambicijama. Ipak, njegov trenutni fokus čvrsto je usmeren na narednoj utakmici – gostovanju Crvenoj zvezdi u četvrtak od 20 časova.

- Veoma sam optimistična osoba. Prošle godine sam došao ovde verujući da ćemo postati prvaci Evrolige. Ali ponekad vam vreme pokaže realnost. Jedino o čemu trenutno razmišljam jeste naredna utakmica“, rekao je Laso i dodao:

- Danas sam video neke vesti o trenerima koji su dobili otkaz. Kada to vidim, kažem sebi – Hajde prvo da pobedimo u četvrtak - kaže Laso.