Saga je gotova? Javio se Ostoja Mijailović i otkrio budućnost ABA lige

ABA liga će početi ovog vikenda, uprkos problemu koji je prethodnih dana pretio da dodatno zakomplikuje početak sezone, otkrio je prvi čovek takmičenja Ostoja Mijailović.

Photo: ABA League j.t.d/Ales Fevzer

Prvo kolo je već odloženo zbog spora sa sudijama, postojala je mogućnost da se isto dogodi i sa drugim, ali predsednik regionalnog takmičenja Ostoja Mijailović u razgovoru za "Mocart sport" poručuje da do novog odlaganja neće doći.

U međuvremenu se pojavila informacija da je ABA liga odbila novi zahtev sudija, nakon čega je pokrenut proces formiranja liste arbitara za novu sezonu.

Mijailović je objasnio da je istekao produženi rok koji su imale sudije sa prošlosezonske liste, dok korigovani predlog ABA lige nije prihvaćen. Zbog toga je, u skladu sa odlukom članova društva donetom prethodnog dana, predsednik Sudijske komisije Migel Anhel Perez započeo formiranje nove liste sudija.

- Kako korigovani predlog ABA lige nije prihvaćen, a u skladu sa odlukom članova društva donetom juče, predsednik Sudijske komisije gospodin Migel Anhel Perez započeo je formiranje liste sudija za novu sezonu - istakao je Mijailović i dodao da će ipak biti nekih sudija iz prošle sezone.

- Istovremeno, određeni broj sudija sa prošlosezonske liste već je kontaktirao Ligu i izrazio želju da bude deo takmičenja i u narednoj sezoni.

Predsednik regionalnog takmičenja uverava da će ABA liga iz aktuelne situacije izaći jača i organizovanija. Podsetio je i da sporovi sa sudijama nisu nepoznata pojava u evropskom sportu.

- Želim da uverim sve ljubitelje košarke, klubove, igrače, partnere i poštovaoce ABA lige da će Liga izaći iz ove situacije jača i organizovanija. Slične situacije i sporovi sa sudijama događali su se i u drugim evropskim zemljama i različitim sportovima, a ozbiljne sportske organizacije su ih uspešno rešavale. Uveren sam da ćemo ih rešiti i mi.

On je istakao i da je prioritet očuvanje stabilnosti i integriteta takmičenja.

- ABA liga će nastaviti svoje takmičenje. Naša obaveza je da zaštitimo stabilnost, integritet i budućnost Lige, i to ćemo učiniti odgovorno i odlučno - poručio je predsednik ABA lige.

Prema Mijailovićevim rečima, nema razloga za sumnju ni kada je u pitanju početak ABA 2 lige. Ono što za sada ostaje otvoreno jeste termin odigravanja prvog kola ABA lige, koje je već odloženo. Novi datum još nije određen, a traži se termin u kojem bi bilo moguće uskladiti obaveze evroligaša i ekipa koje nastupaju u Evrokupu.