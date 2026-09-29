Igrao sa Partizanom nokaut fazu u Evropi, davao golove, a sad je na probi u drugoligašu

Nekadašnji fudbaler crno-belih već godinu dana nema klub.

FOTO: M. Vukadinović

Pamte navijači Partizana Kvinsija Meniga (31) kao nekoga ko je došao sa etiketom velikog pojačanja, ali nije u potpunosti opravdao velika očekivanja i na kraju je otišao prilično tiho.

Verovali ili ne, sada se iskusni Holanđanin bori za ugovor u drugoligašu. Mediji iz njegove zemlje prenose da je krilni napadač na probi u De Grafšapu, pa ukoliko na treninzima uspe da ubedi stručni štab da može da pomogne ekipi, mogao bi prvi put još od maja 2025. da zaigra takmičarski fudbal.

Naime, momak rođen u Amsterdamu je leta 2021. stigao u Humsku iz Tventea za obeštećenje od 700.000 evra. Odigrao je za crno-bele ukupno 108 utakmica u svim takmičenjima, dao 22 gola i upisao isto toliko asistencija, ali nije uspeo da pomogne u osvajanju makar jednog trofeja.

Činjenica je da je brzonogi ofanzivac dao neke važne pogotke za "parni valjak", poput onog 2022. protiv AEK Larnake u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope ili u nokaut fazi Lige konferencije protiv Sparte iz Praga i Šerifa iz Tiraspolja. Međutim, izostale su njegove dobre partije i konkretan učinak u kontinuitetu.

FOTO: M. Vukadinović

Pre nego što je u februaru 2024. prodat Sivasu za samo 300.000 evra imao je incident sa tadašnjim trenerom Igorom Duljajem, kada je čak došlo i do fizičkog kontakta na prvenstvenom meču sa Spartakom u Subotici.

Kasnije ni u Turskoj nije Menig blistao. Upisao je samo 28 nastupa, šest golova i jednu asistenciju, a od prošlog leta je zvanično bez kluba. Bezuspešno je pokušavao da pronađe angažman, pa mu se sada ukazala šansa da se izbori za ugovor sa nekadašnjim prvoligašem, koji je 2019. ispao iz Eredivizije i sada se bori za povratak u elitni rang.