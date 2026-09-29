ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavlja borbu za očuvanje Srbije! Vučić i danas obilazi brojna mesta i razgovara sa građanima.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić se obraća sa kamiončeta u Negotinu

Tokom predizbornog obilaska istoka Srbije, Vučić je posetio i Negotin.

- Dovoljno je kamionče da dovedem i da vam se obratim. Obilaznica oko Negotina, to smo obećali, ukoliko dobijemo vaše poverenje, pokušaćemo sledeće godine da završimo celu obilaznicu. Da nam deca budu sigurnija, bezbednija, da bude čistiji vazduh, ali da bude i lepši vazduh u centru Negotina - rekao je Vučić.

Kaže da su kilavo počeli da rade oko zdravstvenog centra u Negotinu.

- Radimo, ali kilavo, nadam se da to ubrzamo i uradimo mnogo bolje i više. Tek kada svakoj baki i deki, detetu obezbedimo najbolju negu i zaštitu, moći ćemo biti mirniji. OStaje nam da uradimo rekonstrukciiju puta do Brze Palanke, a onda ostaje više puteva po selima. Najvažnije je jedan značajan investiror koji bi zaposlio 350 ljudi, daću sve od sebe ako postanem predsednik Vlade da pomognem po tom pitanju i da imate sigurniju budućnost - rekao je Vučić.

Zahvalio se svakom mestu na velikoj podršci svih ovih godina.

- Dve godine neki ljudi su pokušali da nam oduzmu ono što nam je bilo najvrednije. Ne zato što su to loši ljudi, već jer je neko spolja time upravljao i jer su neki mediji radili najprljaviji posao želeći da nam podele porodice. I poslednjih dana, jhoće da kažu "penzionerima treba oduzeti pravo glasa", da uzmu njima lične karte. Kada je to nekome padalo na pamet? Hteli su da nam podele porodice i sruše Srbiju. Na sreću Srbija je to prepoznala i osetila. Srbin oseti kada mu ruše državu i poroddicu, to je za njega svetinja, a oni su pokušali sve vrednosti na kojima počiva naša zemlja da sruše. Nije važna zastava, poštovanje prema starijima. Poštuješ uvek dedu i kada nije u pravu, vaspitanje tako nalaže, a onda su rekli to nije važno. Hvala što ste rekli "ne damo da nam srušite porodicu, državu, Srbiju" - rekao je Vučić.

Kaže da su neki govorili da nema demokratije u Srbiji.

- Prvo što su napali uz porodicu i državu je demokratija. Rekli su nam nema demokratije u Srbiji, nije dozvoljeno drugačije mišljenje. Ne postoji uvreda koju nisu rekli, o svakoj porodoci. Pa su rekli jer nam niste dali slobodu da se čuje drugačije mišljenje. Onda su došli na debatu, pa su ubedljivo izgubili. Onda su rekli nećemo debate, nećemo demokratiju, "hoćemo da odlučuju plenumi". Pozovem na duel prvog na listi, svako bi se odazvao, prirodno je. Lako im je da pobede valjda najgoreg. A onda su rekli "ne, ne", oni su rekli ne poštujemo vas, građani Srbije. Rekli su "Mi ćemo da ležimo u rkevetu i nismo spremni dap ružimo odgovore građanima Srbije". Oni vama hoće da kažu, "Nismo vama dužni i da vam polažemo račune, odgovore dajemo samo plenumima". Plenum je doneo odluku nema duela i debata. Kako da mislite da postoji demokratija ako ne želite da razzgovarate sa bilo kim. Oni neće da vam pruže odgovore. Kada ih pitate za sankcije Ruskoj Federaciji, kažu "to nije na vrhu agende tema". Ne pričajte mi gluposti, nego odgoovrite, a niakda nećete dobiti odgovor. Oni misle da mogu sopstvenom narodu kažu da ne damo vam odogvor. Znaju oni da je odgovor da će da uvedu odmah, nego će da vam kažu "pa mi nismo ni rekli da nećemo da uvedemo sankcije" - kaže Vučić.

Ističe da su se uplašili toga što kriju odgovore od naroda i neće da daju odgovor ni na jedno pitanje.

- Za generala, za KiM ne znaju odgovor. Šta god da ih pitate odgovora nema. Kad ih pitate "Kako je to Vučić mafija?" Mi to figurativno kažemo. Ma nemojte, gde vam je odgovornost? Šta je to što n udite Srbiju, jestel ivideli plan i program. Doneli program na 1 strani, pa moj Vukan bi napisao bolji plan i program od njih. Pričali su nam glasajte za mladost. Naša lista ima 1750 godina manje prosek nego njihova. 1750 godina su stariji, a oni su mladost, a ne mi. Kod njih je sve satkano od laži i prevare - kaže Vučić.

Ističe da se ne seća nijedne godine kada je bio stabilan kurst dinara, jedino u poslednjih 14 godina.

- Kandidovali su uništitelja NBS, čoveka koji je razorio sprski dinar. Od 2008 do 2012. dinar je bio 75 dinara za evro, a on vas je doveo dotle da izdvojite 117 dinara za evro. Stručnjak je Hubač za koga je Kosovo nezavisno i za koga su sankcije Rusiji najveća vrednost na svetu. On im je treći na listi. Prvi na listi neće da pokaže poštovanje prema vama. Lako je udarati u džcak, odgovori na pitanja. Ja idem pred narod svuda, ne bojim se pitanja, prihvatio sam duel 2 na 1, oni neće. Dovedite i troje i četvoro i petoro, pobediću ih sve! Oni neće da daju odgovore narodu - kaže Vučić.

Pita da li je slučajno što je milijardu i 300 milioan evra ulažu u NVO.

- A još 3 milijarde u njihove medije, propagandna stedstava za rušenje država. Ukupno 5 milijardi - kaže on.

- Kad ima kažete hajde u studio, kažu ne smemo. Kako mislite da izdrže pritisak 27 najmoćnijih evropskih zemalja koje će da im zavrnu uši, i kažu uvedite sankcije Rusiji, dan posle izbora, a oni ne smeju da dođu u običan TV studio. Kako mislite da će da vode zemlju, da štite narod na KiM. Neće da idu nigde jer nemaju odgovor ni na jedno pitanje - kaže Vučić.

- Dobijem li vaše poverenje, biće velikih promena u obrazovnom sistemu. Ministri će da lete naglavačke ako ne msile da rade 10 sati dnevno. Mora da se zna neki red. Vlada ne može da bude 31 ministar, 12 ministara dovoljono. I svaki drugi dan na teren, u narod, da čujete šta će ljudi da vam kažu - kaće Vučić.

Ističe da je za Srbiju veoma važno da pobedimo 25.

- Znam da će Srbija onda tada biti najbrže rastuća ekonomiaj u Evropi. Nekada smo znali da smo slabi u odnosu na Evropljane u ekonomiju. E danas smo jači od njih. Kada Nemačka Francuksa napreduju sa 0,8, mi napredujemo sa 3 posto. A u međuvremenu ćemo da naučimo loptu da šutiramo - kaže Vučić.

Kaže da se trudio na svakom mestu da štiti svakog građanina Srbije.

- Nikada to ne bih mogao da uradim da nisam osećao vašu ljubav. Hvala vam na svemu, mnogo vas volim i da ih pobedimo 25.og preko 70 posto ovde. Hvala najleše, živeo Negotin, živela Krajina, živela Srbija - rekao je Vučić.

Vučić stigao u Miroč

Nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić nastavio je obilazak Srbije. Tokom poseta brojnim mestima širom zemlje, on razgovara sa građanima o svemu što ih muči i sluša njihove predloge i zahteve.

Vučić je stigao u Miroč (Majdanpek) gde ga je dočekao okupljeni narod, a potom se začuo i orkestar koji je zasvirao muziku ovog kraja, dok su članovi lokalnog KUD-a odigrali tradicionalnu igru za Vučića.

- Bravo. Hvala vam! Divni ste. Ja to ne bih pet godina mogao da naučim - rekao je Vučić.

- Za koga?! - začuo se glas.

- Za Srbiju! - povikali su svi u glas.

- Za koga - upitao je ponovo glas.

- Za narod - rekli su okupljni.

- Za koga? - treći put je upitao glas.

- Za Vučića - svi su viknuli.

Foto: Printskrin Informer TV

- Hvala vam. Prelepo je ovde. Ja ću sve ljude iz ovog kraja samo na jednu stvar da podsetim, pre 10, 12, 15 godina Majdampek nije izgledao ovako kako danas izgleda. Za vodosnadbevanje biće nam potrebmno dve ili tri godine ukoliko dobijemo vaše poverenje, ali hoću da znate da je to ogroman novac, ali potrudićemo se. Rekao sam vam i što se tiče trafo stanice. Moramo da razvijamo i turizam, u ovom planinskom delu, da radimo puteve, i bilo bi dobro da dođe još jedan investitor, to bi nam znalčimo mnogo - rekao je Vučić.

Dodao je da smatra da je ovom kraju potrebna i fabrika, da zaposli oko 150 žena.

- To bi mnogo značilo kao druga plata u kući - kazao je Vučić.

- Čim završimo ovih šest kilometara oko Golupca, odmah krećemo projekat brza saobraćajnica do Brze Palanke, jer time Majdampek rešava sve probleme. Na sat i po od Beograda, sve svima postaje bliže, to govorim i zbog turizma, i posla, i svega, to je strateški važno, to će doneti dobro svakoj kući, sa tim krećemo brzo. To će oko dve milijarde da košta, niko nije veorvao, ni da će ovo oko Golupca da bude urađeno, ali biće - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV

Govoreći o problemima sa vodom u ovom kraju, Vučić je rekao:

- Biće nam potrebno 15 milijardi evra da rešimo problem vode u Srbiji i dve, tri godine, da krenemo da rešavamo te probleme. To moramo da rešavamo mi, jer Majdampek neće. On može to parcijalno da rešava, ali mi moramo ono glavno - rekao je Vučić.

Čovek se vratio iz Austrije. obratio se za pomoć za struju.

- Javi Ivici da proba ovo da reši sa Biljanom. Pokušaću to da uradim.

Potom mu se obratila i žena koja, kako je rekla, nije Srpkinja, ali rodila četiri Srbina. Ona se zahvalila Vučiću na svemu i obećala mu je da će ga podržati na izborima.

Vučić je na kraju poručio:

- Ponekad vam izgleda da se naljutim jer nećete da me saslušate. Ubuduće, molim vas, to vam je preško od blokadera, oni ne vole nikog da čuju. Naučite od mene da saslušate druge, a ja ću se potruditi da vam ispunim sve što sam obećao. Hvala vam! Potrudićemo se da vam obezbedimo i struju - rekao je Vučić.

Pri odlasku, Vučića je ispratila pesma i igra članova KUD-a iz Majdampeka.

Vučić u Kladovu

Vučić je stigao u Kladovo, gde ga je sačekao veliki broj ljudi, koji uzvikuju "Aco Srbine". Građani su želeli da se fotografišu sa Vučićem.

- Hvala na divnom dočeku. Mnogo sam srećan kada ovde dođem.

Vučić je naveo da u toj opštini predstoje ogromne investcije.

Dodao je da će, ukoliko dobije podršku građana Srbije na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, do marta, a možda i pre biti potpisan ugovor za Đerdap 3, investiciju vrednu više milijardi evra koja će, kako je istakao, promeniti celo Kladovo.

- Sa druge strane, veoma brzo, ukoliko, kao što rekoh, sve bude u redu, idemo sa brzom saobraćajnicom od Golupca do Brze Palanke. Onda vam je 23, 24 kilometra od Brze Palanke do centra Kladova i nešto malo manje do centra Negotina - kazao je Vučić.

Govoreći o brzoj saobraćajnici između Golupca i Brze Palanke, naveo je da će time biti završene sve poveznice dunavskog dela istoka Srbije sa Beogradom.

Ukazao je da je potrebno da se bolje povezujemo sa Rumunijom, ne samo u energetskom smislu, ne samo Đerdap 3, već i u putnom, u smislu vozova, pruga i svega drugog.

Vučić je rekao da je važno da se u opštini Kladovo zaposli još 200 do 300 ljudi pre nego što dođe Đerdap 3.

- Ako bismo našli investitora da zaposli 200, 300 ljudi, pomoglo bi ljudima u selima, to bi drugu platu donelo, čak i ljudima u samom centru Kladova i verujem da to možemo da uradimo - kazao je Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić je rekao da je za građane Kladova važno i unapređenje zdravstvene zaštite u Boru.

– Ono što jeste najvažnije, kad bude u Boru mnogo bolja bolnica, biće neuporedivo lakše i za vas – rekao je.

Vučić je dodao da kada je u pitanju povratak iz inostranstva, posebno je važno da se pokrene pogon gde će ljudi da rade, naročito dame.

- Zdravstveni centar krećemo da radimo, a mislim da je posebno važno da vidimo kako da napravimo neki pogon da možemo da zaposlimo ljude, naročito dame, jer bi to bio dobar signal za povratak ljudi iz inostranstva - rekao je on.

Vučić je time razvoj Kladova ponovo povezao sa dve velike stvari – novim investicijama i energetskim projektima koji bi, po njegovim rečima, mogli da promene perspektivu celog kraja.

Dečak sa zastavom prišao Vučiću i imao samo jednu želju

Dečak koji je držao srpsku zastavu pozvao je Vučića da poseti Kamenicu, a razgovor je ubrzo došao do onoga što je mališanima u mestu posebno važno – igrališta.

- Gospodine predsedniče, kad ćete doći kod nas u Kamenicu da vas ugostimo? - upitao ga je dečak.

Vučić ga je saslušao, a potom se zainteresovao za ono što je najvažnije mališanima u njegovom mestu.

- Najvažnije vam je igralište, je l' da? - upitao ga je Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV

Kratak razgovor privukao je pažnju okupljenih, a dečak je dobio priliku da prenese šta bi mališani želeli u svom mestu.

Odgovarajući na pitanje novinara o Margetiću i napadima na njegovu porodicu, Vučić je rekao:

- Ja nemam problem, zato ne mogu da idu na debate i otvorene razgovore, jer su neki naučili da tuku po džaku i da budu mnogo hrabri i jaki, a kada treba da idu u razmenu mišljenja, onda nisu spremni. To što napadaju moje roditelje iz hrvatske sigurnosne agencije, kako oni to zovu, nemam problem s tim. Nije lako mojim roditeljima da trpe, ali meni dovoljno govori o tome koliko sam dobrog učinio za Srbiju i koliko se plaše još mnogo toga dobrog uradim. Sramota je, iako oni javno podržavaju "Studentsku listu" gde studenata ni nema, a oni se nikad nisu ogradili od te podrške i nikad nisu rekli sramota nas je što nas takvi probisveti podržavaju, ali dobro, svako govori o sebi.

Vučić se potom sastao sa ženama preduzetnicama iz ovog kraja iz udruženja Domaća radinost "Misija kreativa".

- Divno vam izgleda ovo, dok nisam video zidove - rekao je Vučić ušavši u prostorije Udruženja.

- Koliko vam je potrebno za ovaj objekat, da se sredi? Da pitam predsednika - upitao je Vučić i obratio se predsedniku opštine Kladovo.

- Ovo je objekat Ministarstva zdravlja - odgovorio je predsednik opštine.

- Moraš da se uključiš i ti u ovo. Nije to pitanje što si ti prebacio odgovornost sa sebe na nekog drugog. Ti moraš kao što se u košarci kaže, da grizeš parket. Mi smo nekad tako govorili kad smo igrali košarku. Bori se za to. Pogledaj koliko ima divnih žena koje vredno rade. To je toliko mali novac da možemo da rešimo bez problema. Javiću ja Zlatiboru, nije problem da se država uključi, ali morate i vi da se uključite - rekao je Vučić.

Predsednik opštine mu je rekao da je Nikola Selaković svojevremeno ispred Ministarstva kulture pomogao sa pola miliona dinara.

- Dobro, nije to mali novac, ali mora neko da uradi objekat. Mora neko i da plati to što žene urade. Ovo nisu žene "lezi lebe da te jedem". Ovo su veoma vredne i marljive žene. Ajde, samo se postaraj za to, a mi ćemo za ostalo.

Potom je ispričao šta je danas rekao Ani Brnabić.

- Rekao sam joj da nije pitanje to da ti uradiš nešto bez provere, nego ceo proces moraš da ispratiš. Tako i ti, prati i bori se za njih. Ovo su tvoji ljudi i tvoji građani - kazao je Vučić.

- Hvala vam što ste došli i obećavamo vam da ćemo da vas podržimo, imate našu podršku na izborima - rekla je predsednica Udružženja.

Vučić je potom dobio poklon privezak od žena preduzetnica.

Foto: Printskrin Informer TV

- To mi je za novu škodu - našalio se Vučić.

Na kraju je svim ženama poručio:

- Ja najviše verujem u odgovornost i ozbiljnost žena, one primete sve važne stvari, one brinu o svojim porodicama, o svojoj deci, o svojim supružnicima, o budućnosti mnogo više nego iracionalnom ili emocionalnom pristupu danas, imam ogromno poverenje u žene, žene su te koje uvek na najbolji mogući način izaberu, one biraju stabilnost, ne hrle u ratove, ne sede u kafani i ne donose odluke koje nisu uvek dobre , a, nažalost, mi muškarci to radimo ponekad, i zato su nam potrebne žene i u administraciji i na najvišim funkcijama u državi.

Foto: Printskrin Informer TV

"Mi moramo da sačuvamo našu kuću - Srbiju"

Predsednik je tokom obilaska mesta u opštini Zaječar poručio da je važno da se sačuva zemlja.

- Žuća radi najodgovorniji posao na svetu - čuva svoju kuću. Mi moramo da sačuvamo našu kuću - Srbiju - porručio je Vučić.



Vučić u selu Leskovac

Vučić je obišao selo Leskovac kod Zaječara. Veliki je broj građana došao da pozdravi Vučića. Ori se "Aco Srbine".

Predsednik je dobio poklon od malog Vida.

- Mnogo sam srećan što sam ovde. Uvek se pitam kako im ne padne na pamet da me dovedu blizu glavne saobraćajnice, nego gde je put loš. Razumeo sam. Dva najgora puta kojima sam prošao. Ovaj put je užasno loš. Hvala vam svima. Za Zaječar, dve stvari - jedno je srednjoškolski centar i to su ogromne pare koje su potrebne za sve četiri škole u srednjoškolskom centru, oko 25 miliona evra to mora da se uloži. I to je zdravstveni centar - to su dve stvari velike koje moramo da uradimo u Zaječaru. I još investitora - kazao je Vučić.

Zamolio je građane da 25. oktobra budu odgovorni.

- Molim vas da čujete zašto. Samo ih pažljivo saslušajte, kada ih pitaju oko bilo čega, odgovor je - nije tema. Koje god da im postavite, odgovora nema. Obratite pažnju da su govorili kako nema debata i dijaloga, kako je krenula kampanja, pozvao sam na duel njihovog prvog na listi, odbio je. Vi građanima kažete - ne interesuje nas da vam bilo šta kažemo, samo hoćemo fotelje. Samo razmislite kako bi se ponašali da su na vlasti. Žele ljudima da kažu - mi možemo da radimo šta hoćemo. Koja je to politika? Gde će to Srbija da ide? Šta bi bilo sa KiM samo tri dana nakon njihove pobede? O čemu ćete pre izbora, na koju temu? Lako je da rušiš nešto, ajde izgradi nešto. Država nije igračka, ne daje se tek tako u ruke neodgovornim ljudima. Posebnu zahvalnost dugujem penzionerima, naročito ženama. Ja se ne šalim i nikome ne dodvoravam. Žene su hrabrije, žena uvek racionalnije razmišlja. Žena zna da mora da brine o roditeljima, deci, bratu, mužu - rekao je Vučić.

O Šapiću

Komentarišući slučaj Aleksandra Šapića, Vučić kaže da nije smeo sebi da dozvoli da bude isprovociran i da će se unutra stranke razgovarati o njegovoj političkoj odgovornosti.

- Više puta sam od sinoć razgovarao sa njim, rekao mu šta mislim i rekao sam javno. Mogu da se stavim u njegovu poziciju, ali ono što je uradio ne sme da se dogodi. Nadležni organi postupaju po dužnosti. Skoro da sam siguran da je došlo do sukoba između njenog muža i Aleksandra, ali sve to nije važno. Za krivično-pravnu odgovornost se pitaju nadležni državni organi, a što se tiče političke odgovornosti, za koju mi se čini da je nesporna, mi ćemo svoj posao da uradimo. I tačno je da je teško trpeti, imati decu, porodicu, neko vam dolazi pred kuću. Sve je tačno i to nije opravdanje. Trebalo je samo da se skloni i da se pomeri. Baš onako kako sam ih savetovao. Rekao sam vam hiljadu puta - je li stvarno mislite da se fizički plašim Jove Bakića ili Dragomira Anđelkovića?' Pa šta sad, treba da idem da im iščupam uši svakog dana? Ja bih bio kriv i odgovoran za to. Moraš da se skloniš, ne uradiš to, snosiš odgovornost. To je razlika između nas i njih. Za mene je važno da se postupak završi do kraja, a naš posao je da razgovraamo o političkoj odgovornosti - kazao je Vučić.

O napadima na njegove roditelje

O sramnim napadima Domagoja Margetića i Dina Hubanića na njegove roditelje, Vučić kaže:

- Zamislite da odem i da isčupam uši i jednom i drugom, ja sam kriv, morao bih da kažem da sam kriv, zamislite da trpite da vam neko za majku i oca kaže takve gadosti, kao što oni rade. Svaki častan čovek bi zalepio ćušku, ali to ne smete da uradite, morate da pokazujete veću odgovornost. To govori kolika je nervoza u bošnjačkim i hrvatskim obaveštajnim agencijama oko rezultata izbora. Teško je to mojoj majci da trpi, nije lako mom ocu, ali ja to odlično razumem. Znam kako rade hrvatska obaveštajna agencija, sigurnosna obaveštajna agencija, znam dobro kako rade u Sarajevu, tako da jasno mi je da su nervozni. Da sam na njihovom mestu, možda bih i ja bio nervozan. Videli ste da se direktno u izbore u Srbiji upleo i Milo Đukanović. Samo čekajte dalje akcije Zvicera i Đukanovića i šefova ostalih kriminala. Mi moramo da budemo dovoljno snažni i dovoljno jaki da se izborimo. Sve je to za očekivati, isuviše je veliki ulog.

Kaže da ima protiv toga da Crnogorci upravljaju svim u Beogradu, da svi budu direktori i da upravljaju svim službama.

- Imam protiv toga, i te kako imam. Posebno kad upravljaju u ime i za račun kriminalnih klanova - kazao je Vučić.

Govoreći o finansiranju izborne kampanje, Vučić je rekao da se zna od čega SNS plaća televizijske spotove, a da će studenstka lista plaćati ogroman novac koji nema veze sa državom.

- A kad ih pitate odakle:'' pa dobri ljudi dali''. Nisu dobri ljudi dali desetine i stotine miliona evra. Dobri ljudi mogu da vam daju do 100.000, 200.000 i to je to. A desetine i stotine miliona evra svakako nisu. Pogledajte koliko će da im koštaju spotovi kada krenu - rekao je Vučić.

"Ljudi poput Dejana su ona prava Srbija"

Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" posetio je porodicu Dejana Stojanovića.

- Veoma sam srećan što sam danas posetio Dejana Stojanovića i njegovu porodicu. Ljudi koji, poput Dejana, imaju sposobnost da stvaraju, su ona prava Srbija. Konj Zoro, kojeg sam ja, iz meni nepoznatog razloga, prekrstio u Zorana, odgovornost je Dejanove ćerke Nikoline i doneo mi je posebnu radost - istakao je Vučić.





"Počeo sam da učim vlaški na vreme"

Vučić je tokom posete Podgorcu rekao da je počeo da uči vlaški i da se nada da će do večeras bar nešto znati.

- Počeo sam da učim vlaški na vreme. Do večeras ću valjda bar nešto znati, da se ne obrukam kad me nešto pitaju - kazao je Vučić.

Obilazak mlekare

Vučić je obišao mlekaru SZTR 7. Juli.

- Ovo je vlaško srce Srbije, ovde je veran i lojalan narod - rekao je Vučić tokom obilaska.

Istakao je da ljudi uvek očekuju da država sve uradi.

Vlasnicima mlekare ukazao je na subvencije koje mogu da iskoriste.

- Po 50 posto možete da dobijete za džabe. Iskoristite to. Ako vas mašina košta 50.000 evra, 25.000 evra možete da dobijete za džabe od države. I to vam pripada. To nije kredit. Možete da aplicirate i da dobijete i kredite, vrlo povoljne, i fonda za razvoj i mnogih drugih naših institucija, ali ovo su vam džabe pare, tako da to iskoristite - naglasio je.

Naglasio je da je jako teško dovesti velike investitore u mala mesta poput Podgorca i ponovio da se država upravo zbog toga trudi da pomogne domaćim kompanijama koliko je god moguće.

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Vučića u Podgorcu sačekao veliki broj građana

Vučića su u Podgorcu kod Boljevca sačekali brojni građani.

- Dobro je što ovde nisam došao sa puta Zaječar - Paraćin, nego sa gornje strane iz pravca Zlota. Uradili smo Bor - Selište, završavamo taj deo puta od 21 km, ali kad prođem ovim putem i kad vidim kako izgleda, onda me je neverovatna sramota - rekao je.

On je kazao da taj put nije rađen 50 ili 60 godina već samo krpljen i da će zamoliti da taj put odmah krene da se radi.

- Ukoliko dobijemo poverenje naroda obećavam da ćemo do kraja marta put da završimo. Sramota me, čovek čuva ovce, stao sam na sekund, neverovatna lepota. Čudesno je. Video sam za vodu da deo sela i dalje ima problem - kazao je.

- Ima nešto kod nas Srba. Kad god pitaš nekoga, on ima spreman odgovor, ali to nije odgovor - rekao je Vučić, komentarišući odgovor na pitanje da li ima novca za vodovod.

- Što se tiče knjiga, daću ja deo svojih knjiga tu. Dao sam do sada oko 4.000 svojih knjiga u različite biblioteke po Srbiji, od Prijepolja do mnogih drugih mesta, tako da ću dati i ovde. Imam ukupno svojih oko 30.000 knjiga, tako da ću dati 1. 000 knjiga za vašu biblioteku ovde - rekao je.

- Ovo nije put državni, već posao lokalnih samouprava. Morali smo mi više da obilazimo, gledamo. Kada sam stao i pogledao put bilo me je bukvalno sramota. Verujem da ću uspeti da se izborim i zamolim ljude da krenu da rade - izjavio je.

- Vodio sam ovi zemlju i znam kako je teško voditi državu. Ajde da svako razmisli o sebi. Ne znam da li razumete, ali kada uradimo put, procvetaće vaše selo. Izgledaće kao Švajcarska. I ništa nije potrebnije. To kada uradimo, sve će vredeti duplo više - rekao je Vučić.

Kazao je da će mnogo veliki posao za Podgorac da se uradi.

Jedan meštanin je kazao da je škola u Malom Izvoru puna đaka, ali da je u lošem stanju.

- Svratiću danas da vidim. Srećan sam, to vam je najbolji argument ako je u Malom Izvoru škola puna đaka, a loša. Razgovaraću sa Darkom danas - istakao je Vučić.

Zahvalio je građanima na dočeku i što su se okupili u velikom broju.

- Da sam držao miting u Boru ne bih imao ovoliku podršku - kazao je.

Rekao je da večeras ide kod druga iz vojske da prenoći, u mesto Krš.

"Srdanović kaže da sam politički pokojnik, nisam siguran da svi tako misle"

Vučić se oglasio na Instagramu, gde je objavio video, koji je zabeležen tokom obilaska radova na putu Brestovac-Selište.

- Srdanović kaže da sam politički pokojnik. Nisam siguran da svi ljudi tako misle…

P.S. Nego, što bežite od debate? „Pokojnici ne mogu da vam naude" - poručio je Vučić. Foto: Printskrin/TV informer

Obilazak radova na putu Brestovac-Selište

Vučić obilazi radove na putu Brestovac-Selište.

- Ja ću da učestvujem i da se borim. Uvek da priznam volju naroda. Govoriću slobodnije, jer me više ne vezuje predsednička funkcija - kazao je Vučić.

O gostovanju na CNN

- Ja sam jutros video da su pisali Faridu Zakariji i žalili se na gosotovanje, i moram da kažem da mi je sve jasno. Vi biste želeli da zabranite da govorim iako sam u intervjuu branio srpski narod, ali oni kažu da bih ja da ugorzim mir... Imate deo ljudi koji po svaku cenu želi da naškodi Srbiji, ja sam ponosan na to što sam je branio i u mediju u kome nije lako i dobio sam poruku od Farida da je taj naš deo bio jedan od najgledanijih na CNN - rekao je Vučić.

Dodao je da će da učestvuje i da se bori, nebitno da li gubi ili će da pobedi na izborima.

- Da me oterate iz naroda ne možete, osim što govorim slobodnije, nikada ne pizivajući na nasilje nikad čineći krivično delo, ali govoriću slobodnije jer me više ne vezuje predesdnička funckija da moram da prećutim najgorima u Srbiji sve ono što su izgovrali - rekao je on.

O debati sa Srdanovićem

- Oni bi hteli pre svega da sam fizički pokojan. Da stvari postavimo vrlo ozbiljno. Vi imate mogućnost da iskažete svoje političke stavove, vi ne želite da ih iskazujete. Odjednom neće da idu na debate, od trenutka teškog poraza na debati na N1. Svi njihovi stavovi su "eh, uh i ih", baš kao što je rekao Milan Knežević. Odgovora nema, ljudima je to jasno. Kada ih pitate bilo šta oko važnih pitanja, posebno oko spoljne politike. Neće da pruže odgovor, misle time nećemo da se zamerimo nikome. Sada kada moraju da se izjasne, beže od toga. Hubačeve ideje znamo, on je da proteramo sve iz ruske ambasade. Oni beže od debata, jer znaju da u debatama ne mogu da pobede. Ok, pokojnik sam, nikakav protivnik... Ako pobede, videćete kojom brzinom će zemlju da unište - kazao je Vučić.

O Aleksandru Šapiću

O incidentu u kome je učestvovao Aleksandar Šapić, Vučić kaže:

- Čuo sam se sa Šapićem, on mi je rekao svoju verziju događaja. Priveli su gospodina Šapića, na njegov zahtev je izvršen i alkotest i narkotest, i on je negativan i na jedno i na drugo. Zadržan je do pola šest jutros u policiji, bio je ispitivan. Država je uradila svoj posao. Ja sam u Nišu rekao svim bežite i sklanjajte se od incidenata. Meni je važno da su organi uradili svoj posao. Ako mene pitate ne postoji opravdanje za Šapića. On je morao da se skloni, da pređe na drugu stranu ulice kada ih je video i zna ko su i šta su. Jel stvarno mislite da se plašim Kokanovića ili nekih, mogao bih sve da ih ovako nosim. A zašto nikada nisam pristao da odgovaram na njihove proste poteze? Ti Aleksandre kao javni funkcioner ne smeš sebi da dozvoliš da se ne skloniš. Samo ne smeš da učestvuješ u tome. I za to odgovornost leži isključivo na Šapiću. I jasno je da je reč o partijskim aktivistima. Kako se zove, ova, Manojlovićeva stranka. Ništa to nije sporno. I nije sporno da je provokacija u pitanju. Ali ti ne smeš na takav način da odgovoriš. I to je ono što sam mu rekao. Tako da, nema šta, krivično-pravno, sad će oni jedni druge da gone.

Dodao je da je apsolutni protivnik nasilja.

- Mi u tome ne smemo da učestvujemo - rekao je Vučić.

O izborima

- Dosta je bilo toga kako će neko da izlazi ovde ili onde. Mi ćemo biti spremni da zaštitimo biračku volju. Priznaćemo izborni poraz, ali nećemo dozvoliti da neko krade džakove, listiće. Mi smo uvereni u našu pobedu, da to pokažemo. Samo želimo da to bude sačuvano. Svi znaju da CRTA nije nikakav objektivni posmatrač, da su pod palicom zapadnih službi. Oni su aktivnih učesnik obojene revolucije, obuka, učesnici u izmišljenom zvučnom topu - rekao je Vučić.