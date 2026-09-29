"Vreme će pokazati da li je on pravi čovek za to..." Enco Mareska o novom angažmanu bivšeg saigrača i velikog prijatelja

Bili su saigrači, a ada su bliski prijatelji

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Enco Mareska oprezno je prokomentarisao dolazak Alberta Đilardina na klupu Parme, kluba koji i dalje pažljivo prati iz Mančester sitija.

- Alberto je dobar trener. Da li je pravi čovek za Parmu, samo će vreme pokazati. Iskreno se nadam da jeste - rekao je Mareska za „Korijere delo sport“.

Mareska i Đilardino su bliski prijatelji i van fudbala, a trener Mančester sitija otkrio je da su ovog leta nekoliko dana proveli zajedno na odmoru sa suprugama.

- Imamo prijateljstvo koje prevazilazi fudbal. Ovog leta smo nekoliko dana bili zajedno na odmoru sa suprugama - rekao je Mareska.

On je objasnio i zašto mu je Parma i dalje posebno važna.

- Nadam se da će Alberto biti uspešan zbog sebe, ali i zbog Parme, koju pratim čak i iz Mančestera. Moja ćerka je rođena tamo, pa deo naše porodice voli i klub i grad - istakao je Mareska.

Đilardino je na klupi Parme nasledio Karlosa Kuestu, koji je napustio klub posle neslaganja sa rukovodstvom oko pravca sportskog projekta. Italijanski trener potpisao je ugovor do kraja sezone, uz opciju produžetka saradnje za još dve godine.

Nekadašnji napadač je tokom igračke karijere ostavio značajan trag u Parmi, za koju je odigrao gotovo 100 utakmica i postigao 50 golova. Zbog toga je njegov povratak u klub posebno zanimljiv navijačima.

Parma se trenutno nalazi na 15. mestu Serije A sa četiri boda, pa Đilardina očekuje težak zadatak da popravi rezultate ekipe i udalji je od borbe za opstanak.

Đilardino je pre Parme radio u nekoliko italijanskih klubova, među kojima su Sijena, Đenova i Piza, a sada je dobio priliku da vodi klub u kojem je kao igrač ostavio dubok trag.