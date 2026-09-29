Košarka

UDARNO! Ništa od dogovora - ABA liga bez najboljih sudija iz regiona

У. Ћ.

29. 09. 2026. u 16:14

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Migel Anhel Perez sastavlja novu listu sudija posle propalog dogovora.

УДАРНО! Ништа од договора - АБА лига без најбољих судија из региона

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Problemi oko početka ABA lige još nisu razrešeni... Takmičenje je odloženo jer sudije nisu želele da sude pod dosadašnjim uslovima i tražile su veće honorare. Dogovor između dve strane nije postignut, te će sada predsednik sportske komisije ABA lige Migel Anhel Perez sastaviti novu listu sudija.

Kako prenosi 'Meridian sport', rukovodstvo lige nije prihvatilo poslednji predlog Udruženja sudija, iako je on bio blaži u odnosu na prvobitne zahteve.

Sudije su ponudile dve mogućnosti. Prema prvoj, honorar po utakmici ove sezone iznosio bi 700 evra, a naredne 850. Druga opcija predviđala je 750 evra ove i 800 evra sledeće sezone. Za ABA 2 ligu predloženo je da honorar bude polovina iznosa koji se plaća u ABA 1 ligi. Sudije su se, kao dodatni ustupak, odrekle bonusa za ovu sezonu.

Na predlog koji je potpisao pravni zastupnik Danijel Papak stigao je odgovor ABA lige da je njena konačna ponuda bila 700 evra po utakmici. Pošto ta ponuda nije prihvaćena, dogovor nije postignut.

Perez će sada napraviti listu od sudija koje su se prijavile na otvoreni konkurs. Tu listu moraće da usvoji Skupština Društva, dok su za otvaranje konkursa glasali su Partizan, Cedevita Olimpija, Budućnost, Cibona, Mornar, SC Derbi i FMP.

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