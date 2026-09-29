"Partizan nije za top 10, a Karlik...": Grobari poludeli zbog Čime Monekea (VIDEO)

Slično smatra i Džeron Blosomgejm, koji ističe da ima mnogo boljih timova od "parnog valjka" u Evropi.

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Partizan je pobedio na startu evroligaške sezone, Crvena zvezda izgubila, ali rezultati uvodne runde elitnog takmičenja Starog kontinenta nisu uticali na stavove Čime Monekea i Džerona Blosomgejma oko dometa ekipe Đoana Penjaroje.

Košarkaš Dubaija smatra da crno-beli neće završiti među prvih 10 ekipa u ligaškom delu takmičenja, a u njegovoj proceni podržao ga je i krilni centar Crvene zvezde.

- Apsolutno ne. Ima mnogo boljih timova od njih. Dobiće mnogo mečeva kod kuće, jer imaju dobar domaći teren, ali kao prošle sezone, kad nisu mogli da dobijaju na strani, biće slično i ove sezone. Lično mi se ne sviđa njihov roster i smatram da ima mnogo boljih timova, koji su bliži Top 10 - iskren je bio Blosomgejm u podkastu "Amerikanos24".

Sa njim se usaglasio Moneke, koji je posebno izdvojio Karlika Džonsa.

- Ne mislim da će u Top 10, ali Karlik Džons je dobar kao bilo ko u ligi. Odavno mi se dopada kao igrač.

Priča je zatim prešla na Crvenu zvezdu, odnosno pitanje da li crveno-beli mogu da ostanu bez plej-ofa. Moneke je tu imao potpuno drugačiji stav i jasno poručio šta očekuje od svog tima.

- Znate kako se osećam po tom pitanju, naravno da ćemo se plasirati u plej-of. Imamo pravog trenera za to, pravi tim… Javnost generalno preterano reaguje, to je tako. Sećam se u novembru prošle godine, kad samo bili 7-2, pa 9-4, bilo je preteranih reakcija u pozitivnom smislu. Nema potrebe za prevelikim reakcijama, cilj je da napredujemo iz dana u dan. Uvek ću davati najdosadnije odgovore što se nas tiče. Cilj je samo da napredujemo. Biće utakmice kad igrate loše, pa dobijete, pa igrate dobro, ali izgubite.. Učimo, učimo… Ovo je savršen trener za nas, Ibon je sjajan i imamo pravi tim da se plasiramo u plej-of. Nije predikcija, već nada - rekao je Moneke.

Nigerijac se potom vratio i na prošlu sezonu, podsećajući da jedan loš period ne mora ništa da znači.

- Izgubili smo od Milana kod kuće, pa u Minhenu i otišli da igramo protif Fenerbahčea koji je bio branilac titule i to bez trenera. Tad je krenuo niz od sedam vezanih pobeda, sa četiri povrede i još se Tajson (Karter, prim. aut) razboleo… Sve se menja. Ako nastavimo da pričamo da nema tima koji ne može da pobedi drugi tim, onda je sve u pobedama - zaključio je Čima.