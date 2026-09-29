KINESKA VOJNA DELEGACIJA STIGLA U SRBIJU: SA Vojskom Srbije razmenjuju iskustva o logističkoj podršci
U POSETI Vojsci Srbije ove nedelje boravi ekspertska delegacija Združenih snaga za logističku podršku Narodnooslobodilačke armije Kine, radi upoznavanja sa organizacijom logističke podrške i razmene iskustava u ovoj oblasti.
Delegaciju kineske armije primio je načelnik Uprave za logistiku (J-4) Generalštaba Vojske Srbije general-major Saša Petrović, koji je gostima predstavio organizaciju i težišne zadatke logističke službe, kao i perspektive njenog daljeg razvoja.
Program posete obuhvata upoznavanje sa konceptom logističke podrške u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i obrazovanjem i obukom kadra logističkih specijalnosti.
Posebna pažnja posvećena je razmeni iskustava u planiranju i realizaciji zadataka transporta, snabdevanja, održavanja, opšte logistike i zdravstvene zaštite.
Kineska delegacija je tokom boravka u našoj zemlji obišla Centar za obuku logistike Vojske Srbije u Kruševcu i Tehnički remontni zavod „Đurđe Dimitrijević Đura“ u Kragujevcu. U nastavku su predviđene posete komandi 608. logističke baze, Upravi za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane i Vojnomedicinskoj akademiji.
Poseta predstavlja nastavak saradnje Vojske Srbije i Narodnooslobodilačke armije Kine u oblastima od zajedničkog interesa i doprinosi unapređenju sposobnosti oružanih snaga i razvoju ukupnih vojno-vojnih odnosa dveju zemalja.
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