Fudbal

VELIKI POMAK! Partizan svojim sredstvima isplatio 2.400.000 evra i prošao UEFA monitoring

Filip Milošević

29. 09. 2026. u 18:11

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Naslućuju se bolji dani za FK Partizan.

ВЕЛИКИ ПОМАК! Партизан својим средствима исплатио 2.400.000 евра и прошао УЕФА мониторинг

Foto Nikola Skenderija

Fudbalski klub Partizan ispunio je sve obaveze septembarskog UEFA monitoringa i mirno čeka narednu reviziju evropske kuće fudbala krajem tekuće i početkom naredne godine. 

Crno-beli su samostalnim sredstvima, drugi put u nizu bez pomoći, isplatili sumu od 2.400.000 i bez bilo kakve pomoći države, uspešno prošli UEFA monitoring.

Prodaja fudbalera tokom leta, u milionskim transferima, očito je mnogo značila parnom valjku.

Podsetimo, Partizan je prodao u letnjem prelaznom roku Vanju Dragojevića, Ognjena Ugrešića i Milana Roganovića.

Vanja Dragojević je prešao u škotski FK Rejndžers za fiksno obeštećenje od 5.500.000 evra. Partizanu po ugovoru pripada i 10% od njegovog narednog transfera.

Ognjen Ugrešić je otišao u grčki FK PAOK za fiksnu sumu od 6.000.000 evra, koja kroz lako ostvarive bonuse može da naraste za još 1.500.000 evra (do ukupno 7.500.000 evra). Crno-beli su takođe ugradili procente od naredne prodaje.

Milan Roganović je pojačao belgijski FK Genk u poslu vrednom 3.500.000 evra (isplativo u tri rate), uz dodatnih 500.000 evra kroz bonuse i 10% od naredne prodaje koja pripada Partizanu.

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