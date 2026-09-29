Fudbal

Legenda se vratila! Bivši fudbaler Parme sada seo na klupu "mlekara"

Filip Milošević

29. 09. 2026. u 17:19

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Veliko italijansko ime selo je na klupu Parme.

Легенда се вратила! Бивши фудбалер Парме сада сео на клупу млекара

Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Italijanski stručnjak Alberto Đilardino novi je trener fudbalera Parme, saopštio je danas član Serije A.

Đilardino je sa Parmom potpisao ugovor do kraja sezone, uz opciju produženja saradnje za još dve godine.

Italijanski trener će naslediti Karlosa Kuestu, koji je pre dva dana napustio klub, pa je tako on drugi trener koji je dobio otkaz u Seriji A. Prvi starteg koji je dobio otkaz u tekućoj sezoni 2026/27 u Seriji A je Fabio Groso, koga je rukovodstvo Fiorentine otpustilo 7. septembra 2026. godine nakon tri uzastopna poraza na startu prvenstva.

On je tokom karijere radio u nekoliko manjih klubova u Italiji, kao i u Sijeni, Đenovi i Pizi.

Podsetimo, tokom igračkih dana, Đilardino je igrao skoro 100 mečeva za Parmu i uspeoda postigne čak 50 pogodaka. Sigurno da će ga navijači dočekati "oberučke" i imaće veliku podršku sa tribina.

Parma se nalazi na 15. mestu na tabeli italijanskog prvenstva sa četiri boda i kako za sada stvari izgledaju, delovaće da će se "mlekari" boriti za opstanak do samog kraja sezone.

 

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