Bio je veliko pojačanje Zvezde, završio u bolnici, a sad otkrio sa kakvim se problemima borio

Čuveni grčki košarkaš se prisetio teškog perioda.

FOTO: Nebojša Paraušić

Došao je Sofoklis Skorcijanidis (41) u Crvenu zvezdu leta 2015. kao ogromno pojačanje i prvi u nizu stranaca koji su u tom prelaznom roku stigli na Mali Kalemegdan poput Markusa Vilijamsa i Majka Cirbesa.

Međutim, snažni centar nije uspeo da se uklopi i ostavi dublji trag u Beogradu. Iako je tokom karijere pružao fenomenalne partije u dresu Arisa, Olimpijakosa, Makabija iz Tel Aviva i Panatinaikosa, a 2014. osvojio i titulu u Evroligi sa Izraelcima, nije ispunio očekivanja u crveno-belom dresu, pa je usledio rastanak nakon samo tri meseca.

FOTO: Nebojša Paraušić

Pričalo se i tada da popularni Bejbi Šek zbog viška kilograma ima ozbiljnih problema sa fizičkom spremom, ali i zdravljem. Pre tri godine se pojavila informacija da je završio u bolnici, navodno mu je otkazao jedan bubreg, a sada se legendarni Grk osvrnuo na sve ono kroz šta je prošao.

- Bilo je trenutaka kada zaista nisam želeo da izađem na teren. Teško sam podnosio priče da za ručak pojedem deset girosa i slično. Nisam mogao da verujem koliki je pritisak stvarala cela ta priča oko moje telesne težine - rekao je Skorcijanidis u podkastu "Ofsajd storis".

Ne krije proslavljeni as da je izgubio motivaciju i da više nije mogao da se nosi sa sopstvenim izgledom i fizičkim stanjem.

- Došao sam do tačke kada mi je svega bilo preko glave. Nisam više uživao u košarci. Ozbiljno sam razmišljao da potpuno napustim sport i počnem da se bavim nečim drugim - objasnio je Skorcijanidis.

FOTO: Nebojša Paraušić

Sve to je dovelo momka poreklom iz Kameruna do toga da konzumira alkohol u velikoj meri, što je izazivalo i psihičke probleme. Potpuni oporavak usledio je tek kada je odlučio da ode na kliniku u Švajcarskoj, gde je dobio stručnu pomoć.

- Tamo sam uspeo da se stabilizujem i vratim na pravi put. Imao sam priliku da razgovaram sa ljudima o svom problemu sa alkoholom, kao i sa stručnjacima iz oblasti psihologije. Mnogo su mi pomogli - naglasio je Skorcijanidis.