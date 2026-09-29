Četiri pobede za savršen septembar: Pokorio La Ligu i dobio veliko priznanje
Nemac dominira sa Barselonom
Šef stručnog štaba Barselone Hansi Flik proglašen je za najboljeg trenera španske La Lige u septembru, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.
Barselona je tokom septembra zabeležila sve četiri pobede u prvenstvu i zadržala prvo mesto na tabeli sa 21 bodom iz sedam utakmica.
Katalonski klub je mesec otvorio ubedljivim trijumfom nad Valensijom od 5:0 na Mestalji, a potom je na gostovanju savladao Levante sa 4:2.
Usledila je još ubedljivija pobeda nad Rasingom iz Santandera od 7:2 na domaćem terenu, dok je Flik svoj septembarski niz zaključio trijumfom nad Seviljom od 3:1 na stadionu Ramon Sančes Pishuan.
Nemac je tako prvi put ove sezone dobio priznanje za trenera meseca u La Ligi. U glasanju je bio ispred Dijega Simeonea iz Atletika i Manuela Pelegrinija iz Betisa.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Evropski šampion ubijen u Ukrajini
29. 09. 2026. u 09:40 >> 12:21
Prošle sezone igrao za Zvezdu, sada obukao crno-beli dres za duplo manje para
29. 09. 2026. u 10:01
Puče bomba u Koloradu! Denver dovodi plejmejkera koji je oborio NBA rekord
29. 09. 2026. u 10:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dragan Mrđa isprozivao Partizan: Nije mi ih žao, osam godina su otimali na sve strane!
Oštre reči Dragana Mrđe u vezi FK Partizan.
28. 09. 2026. u 19:35 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)