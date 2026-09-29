Fudbal

Četiri pobede za savršen septembar: Pokorio La Ligu i dobio veliko priznanje

Olja Mrkić

29. 09. 2026. u 18:15

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Nemac dominira sa Barselonom

Четири победе за савршен септембар: Покорио Ла Лигу и добио велико признање

FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

Šef stručnog štaba Barselone Hansi Flik proglašen je za najboljeg trenera španske La Lige u septembru, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Barselona je tokom septembra zabeležila sve četiri pobede u prvenstvu i zadržala prvo mesto na tabeli sa 21 bodom iz sedam utakmica.

Katalonski klub je mesec otvorio ubedljivim trijumfom nad Valensijom od 5:0 na Mestalji, a potom je na gostovanju savladao Levante sa 4:2.

Usledila je još ubedljivija pobeda nad Rasingom iz Santandera od 7:2 na domaćem terenu, dok je Flik svoj septembarski niz zaključio trijumfom nad Seviljom od 3:1 na stadionu Ramon Sančes Pishuan.

Nemac je tako prvi put ove sezone dobio priznanje za trenera meseca u La Ligi. U glasanju je bio ispred Dijega Simeonea iz Atletika i Manuela Pelegrinija iz Betisa.

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