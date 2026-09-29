UŽIVO ZVEZDA - HAPOEL: Poluvreme! Crveno-beli krenu dobro, pa se raspadnu - I tako ceo meč

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ove večeri ekipu Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evrolige. Meč se igra u Beogradskoj areni.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

UŽIVO! CRVENA ZVEZDA - HAPOEL 35:45 (poluvreme)

DRUGA ČETVRTINA

20. minut - Biće još penala za goste, Izundu je faulirao Brajanta - a on je oba slobodna bacanja iskoristio za 35:42. Loš napad crveno-belih, što koriste gosti. Elajdža je nezaustavljiv večeras, ponovo je pogodio za tri i sada je na 13 postignutih poena. To je to od prvog poluvremena, Zvezda na minus deset - 35:45.

Half-time @EuroLeague 2/4 🏀



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19. minut - Loše dodavanje Kramera, što koriste gosti i Odijase dolazi do lakih poena na obruču, tajm-aut Navaro - 35:40. Pokušao je Karter da poentira flouter, ali samo dobija blokadu od Odijasea.

18. minut - Elajdža Brajant 2/2 sa penala posle lošeg faula Motlija. Zatim Moneke ne pogađa otvoren šut, pa pravi faul na šutu za Ledeja, koji je bio stoprocentan - 35:38.

17. minut - Vodi Zvezda! Završio je Nvora na liniji penala i bio stoprocentan posle minuta odmora. Ne pogađa Vejnrajt otvorenu trojku, ali to polazi za rukom Tajsonu Karteru - 35:34.

16. minut - Lepa akcija crveno-belih i asistencija Džonsa za Dobrića, koji je na pet poena - 28:34. Maši Vasa Micić za tri, da bi na drguoj strani Nvora bio precizan sa poludistance - 30:34. Ponovo se vratila Zvezda, tajm-aut zove Dimitris Itudis.

15. minut - Neodostaje ovom timu Zvezde kontinuitet... Ponovo olako gube loptu izabranici Ibona Navara, a Blejkni pogađa u kontri uz prekršaj - 25:34. Završio je Nvora na liniji penala i bio polovičan - 26:34.

14. minut - Nekoliko promašenih zicera gostiju, dok na drugoj strani Motli gubi loptu ispod koša, neoprezan je bio Zvezdin centar. Koriste to gosti i Blejkni pogađa trojku - prvi poeni Hapoela u 2/4 - 25:31.

13. minut - Ne pogađa Vasa Micić za tri, odlična odbrana domaćina. Na drugoj strani nije bio precizan ni Batler. Nije ni Oturu, ali su došli gosti do novog ofanzivnog skoka, lopta je završila u rukama Micića koji je fauliran, biće lopta sa strane.

12. minut - Odželej! Serija 7:0 Zvezde u drugom periodu, ekspresni tajm-aut zove Itudis - 25:28.

11. minuta - Kapiten je na terenu i odmah ide trojka, cepa mrežicu Dobrić na otvaranju drugog perioda. Posle promašaja Vejnrajta, idu poeni Vajlera Beba - 23:28.

PRVA ČETVRTINA

10. minut - Veoma važna trojka Džereda Batlera iz tajm-auta - 18:26. Ne koriste svoj napad gosti, ali Čima Moneke ni ovog puta nije zagradio koš kako treba... Lopta je završila u rukama Vejnrajta, koji će imati dva penala - oba je pogodio za 18:28. Pravi sada Vajler Beb faul u napadu, odlično se u ovoj situaciji snašao Micić. To je to, kraj prve deonce - 18:28.

9. minut - Novi promašeni zicer Izundua, a onda ne uspeva do koša da dođe ni Kramer. Idu gosti na dvocifrenu prednost, Vejnrajt pogađa iz ugla za tri. Tajm-aut Navaro - 15:26.

8. minut - Maši Izundu dva čista zicera, a onda i Vajler Beb ne pogađa šut za tri. Izborio je Blejkni dva penala i bio polovičan u redovima gostiju - 15:23.

7. minut - Odbranila se Zvezda, pa je Džered Batler pogođenim flouterom vraća na 13:17. Ne može ovako... Pogađa Zek Ledej trojku, dok se Čima Moneke sapleće i faulira ga. Neće bivši as Partizana dobiti dodatno slobodno bacanje, već će biti lopta sa strane za goste kažu arbitri - 13:20. Usledio je lep potez Batlera i novi koš za Zvezdinog beka - 15:20.

6. minut - Ne pogađa Nvora flouter posle prvog tajm-auta na meču. Na drugoj strani Odijase pogađa na asistenciju Satoranskog - 11:17. Sada faul u napadu pravi Nvora, dobro se postavio upravo Odijase.

5. minut - Brzo se igra u ovim trenucima. Elajdža Brajant upisuje svog šesti, a Kris Džons četvrti poen večeras - 11:15.

4. minut - Trojka Micića u kontri... Na drugoj strani lepa kombinacija Motlija i Kartera, te Tajson upisuje svoj peti poen - 9:13.

3. minut - Ovo je trebalo Zvezdi, pogađa Karter za tri... Na drugoj strani ponovo za dva siguran Brajant. Usledio je novi brz napad domaćih i koš Krisa Džonsa - 7:10.

2. minut - Evo prvih poena Zvezde, Motli zakucava posle dodavanja Džonsa. Dobru odbranu odigrao je domaćin, ali se lopta odbija do Ledeja koji postiže svoj prvi koš na meču - 2:6. Ne ide, Elajdža Brajant baca flouter za 2:8.

1. minut - Utakmica u Beogradskoj areni je upravo počela. Lepa akcija gostiju, asistencija Micića i lako zakucavanje Oturua. Gube crveno-beli loptu, a na drugoj strani Satoranski polaže loptu u koš - 0:4.

Startna petorka KK Crvena zvezda Meridianbet u 2. kolu Evrolige 🔴⚪#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/O41ZRMB67g — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) September 29, 2026

UOČI MEČA:

19.51 - Pogledajte kako su navijači Crvene zvezde dočekali svoje izabranike:

19.45 - Sastavi:

Crvena zvezda: Motli, Džons, Miljenović, Vajler Beb, Batler, Karter, Dobrić, Izundu, Nvora, Od‌želej, Kremer, Moneke.

Hapoel Tel Aviv: Džerman, Blejkni, Brajant, Kerington, Timor, Vejnrajt, Satoranski, Ledej, Odijase, Micić, Oturu, Kaboklo.

19.40 - Što se međusobnih duela dva tima tiče, u novijoj istoriji sastali su se samo prošle sezone. U oba meča slavili su domačini - U Beogradu je bilo 87:75, a u Jerusalimu 84:78.

19.29 - Sudijski trio za večerašnji okršaj - Huan Karlos Garsija, Mehdi Difala, Džozef Bisang.

19.20 - Polako se puni Beogradska arena. Ovako izgleda najveća srpska dvorana na nekih 40 minuta pred meč.

19.17 - Poznati su i sastavi! Bilo je dileme, a sada je više nema - Čima Moneke u sastavu, dok će Patrik Boldvin Džunior propustiti i večerašnji duel.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

19.15 - Španski stručnjak Ibon Navaro započeo je svoju epizodu u Crvenoj zvezdi porazom od litvanskog Žalgirisa na domaćem terenu (83:77). Sada crveno-beli imaju priliku da upišu prvi trijumf u novoj sezoni, ali posao neće biti nimalo lak pošto je u Arenu stigla ekipa koja je prošle takmičarske godine bila šesta u regularnom delu Evrolige. Oni su u prvoj rundi takođe poraženi kod kuće, a bolji je bio minhenski Bajern sa 86:84.

19.10 - Dobrodošli poštovani čitaoci Večernjih Novosti na lajv blog utakmice druge runde elitnog takmičenja Starog kontinenta između Crvene zvezde i Hapoela iz Tel Aviva.